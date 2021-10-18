Mobilde Avrupa birincisiyiz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre, 2021 yılı ikinci çeyreğinde toplam internet abonesi bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 2,1 arttı. 2008 yılında 6 milyon olan genişbant internet abone sayısı 2021 yılı ikinci çeyreğinde 85,7 milyona ulaştı. İnternet abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 arttı. 2021’in ikinci üç aylık döneminde mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 artarak 68,3 milyona yükseldi.

Mobil internet kullanımı yüzde 9,8 arttı

2009 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan mobil genişbant hizmetinde toplam mobil internet kullanım miktarı, bu yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9,8 artarak 2 milyon 109 bin 343 terabayt oldu. Mobil pazarlamanın günümüz tüketici eğilimleri göz önüne alındığında dijital pazarlamanın en güçlü kaslarından biri olduğuna dikkat çeken dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Ürüne veya hizmete erişim için tüketicilerin eli artık ilk olarak mobil cihazlara uzanıyor. Ülkemizde yaklaşık 10 saat olan mobil kullanım süresini dikkate alan şirketlerin yoğun rekabette önce geçmek için dijital pazarlamada mobile yöneldiklerini gözlemliyoruz. Dijital reklamların mobil uyumluluğu ürünün veya hizmetin tüketici zihninde yer edinebilmesi için başlıca kriterlerden.” açıklamasında bulundu.”

557 dakikalık mobil kullanımla Avrupa lideriyiz

Rapora göre, Türkiye 577 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri içinde en yüksek mobil yaygınlık oranına sahip ülkeler ise Finlandiya, Portekiz, Danimarka, Avusturya ve İsveç olarak belirlendi. İncelenen ülkelerin ortalama mobil yaygınlık oranı yaklaşık yüzde 128,2 olurken Türkiye’deki mobil yaygınlık oranı yüzde 101,2 seviyesinde.