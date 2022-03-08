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Mobil uygulamalar üzerinden Türkiye’de 728 milyon dolar harcama yapıldı

PensorAI, mobil uygulama pazarına dair araştırma yaptı. Buna göre; tüm dünyada insanlar uyanık kaldıkları zamanın yaklaşık üçte birini mobil uygulamalara bakarak geçiriyor. 2021’de bu uygulamalar üzerinden dünyada 170 milyar, Türkiye’de 728 milyon dolar harcama yapıldı.

Bilim ve Teknoloji 08.03.2022, 11:08
Mobil uygulamalar üzerinden Türkiye’de 728 milyon dolar harcama yapıldı

PensorAI, mobil uygulama pazarına dair araştırma yaptı. Buna göre; tüm dünyada insanlar uyanık kaldıkları zamanın yaklaşık üçte birini mobil uygulamalara bakarak geçiriyor. 2021’de bu uygulamalar üzerinden dünyada 170 milyar, Türkiye’de 728 milyon dolar harcama yapıldı.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimlerinden PensorAI, Google Play ve App Store verilerini analiz ederek oluşturduğu, ‘2021 Mobil Uygulama Pazarında Global ve Türkiye Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, insanlar günde ortalama 4 saat 48 dakikasını bu uygulamalarda vakit geçirerek harcadı. Yani uyanık oldukları zamanın yaklaşık 3’te birine yakın bir bölümünde gözlerini telefonlarından ayırmadılar. Türkiye’de de durum hemen hemen dünya ile aynı gerçekleşti. 2019 yılında bu uygulamalarda geçirilen zaman 3 saat 12 dakika iken, 2020’de 4 saat 18 dakikaya, 2021’de 4 saat 24 dakikaya çıktı.

Bir yılda 230 milyar yeni uygulama

İnsanların mobil uygulamalarda geçirdiği zamanın her geçen gün artması yeni uygulamalar için de ilham kaynağı oldu. Yeni çıkan birçok uygulama insanların ilgisini çekmeyi de başardı. Sonuç olarak 2021 yılında dünya genelinde 230 milyar yeni uygulama indirildi. Türkiye’de 2019’da 2.8 milyar yeni uygulama indirilirken bu rakam 2020’de 3.4 milyara, 2021’de 3.5 milyara ulaştı.

Dünya genelinde mobil uygulamalar üzerinden yapılan harcamalar 170 milyar dolar olurken, Türkiye’de 728 milyon dolara ulaştı. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan harcamada Çin, ABD’nin önüne geçerek ilk sıraya yerleşti. Çin’i; ABD ve Japonya izledi. Mobil uygulamalar üzerinden yaptığı harcama son iki yılda yüzde 76 düzeyinde artış gösteren Türkiye ise listenin 20’nci sırasında yer aldı. Dünyada mobil uygulama pazarına 3 milyon 669 bin 755 yayıncı katılırken, Türkiye’den katılan yayıncı sayısı 25 bin 58 oldu.

Oyun pazarı yine gözde

230 milyar yeni uygulamanın sadece 233’ü için 100 milyon doları aşan yatırım yapılırken, tüm uygulamalarda bir yıl içinde 295 milyar dolarlık reklam yayınlandı. Mobil oyunlar yine gözde uygulamaların başında geldi. 2021 yılında mobil oyun kullanıcıları, bu oyunlarda bir önceki yıla göre 16 milyar dolar artışla toplamda 116 milyar dolarlık harcama yaptı. 2021 yılında indirilen mobil oyun uygulaması sayısı ise 83 milyarı geçti. Türkiye’de ise sadece 2021 yılında 1.82 milyar mobil oyun uygulaması indirildi ve bu oyunlarda kullanıcılar 450 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

Türkiye’deki en popüler uygulamaların yüzde 60’ı, en çok kazanan uygulamaların ise yüzde 7’si Türk yayıncılar tarafından yayınlandı. 2021 yılında Türkiye’deki en iyi sosyal medya uygulamalarının yüzde 7’sini ise yine Türk yayıncılar yayınladı. Türkiye’deki sosyal medya uygulamaları içinde Instagram ve Snapchat ilk sıralarda yer aldı. Türk yayıncılar, Türkiye’deki en iyi haber uygulamasının yüzde 47’sini, en iyi seyahat uygulamalarının ise yüzde 80’ini yayınladı.

Gelecek için ipuçları veriyor

Mobil uygulamaların insanlar için vazgeçilmez bir hale geldiğini belirten BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, PensorAI’nin yaptığı araştırmanın da bu anlamda çok kıymetli olduğunun altını çizdi.

PensorAI kurucu ortaklarından Senan Daşdemir ise yayınladıkları bu verilerin bütün şirketler tarafından yakından takip edildiğini ve isteyen şirketler için daha detaylı çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Herkes geleceği planlamaya çalışıyor. Özellikle şirketler insan davranışlarının nereye evrildiğini bilmek ve pozisyonlarını buna göre almak istiyorlar. Biz de onlara bu konuda rehber olabilecek bir çalışma yapmak amacıyla yola çıktık. Şu ana kadar aldığımız tepkiler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu çalışmaları geleneksel hale getirerek 3 ayda bir kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz” dedi.

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