MNG Kargo veri ihlali yaşadığını açıkladı: Alıcı bilgileri ele geçirildi

MNG Kargo'nun Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yaptığı açıklamada, veri ihlalinin kurumsal müşterilerin kullanıcı adı ve şifrelerinin ele geçirilmesiyle yaşandığı belirtiliyor.

Veri ihlalinden kaç müşterinin etkilendiği belli değil

Açıklamada veri ihlalinin 15.08.2021 tarihinde başladığı ve 23.08.2021 tarihinde sona erdiği belirtilirken, kurumsal müşteriden gelen sözlü bildirimin sonrası yapılan incelemelerin ardından, 23.08.2021 tarihinde ihlalin tespit edildiği duyuruldu. Yaşanan bu veri ihlali sonucunda kargo alıcılarının ad, soyad, telefon numarası bilgilerine ek olarak adreslerinin de ele geçirildiği bildirildi.

Yetkisiz erişim sonucu yaşanan bu ihlalden kaç MNG Kargo müşterisinin etkilendiği ise henüz belirlenmiş değil. Şirket veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/iletisim internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve kisiselveri@mngkargo.com.tr e-posta adresinden bilgi alınabileceğini duyurdu. Sızıntının, sistem kaynaklı bir açıktan kaynaklandığı düşünülmüyor.