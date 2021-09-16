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MMU için dijital ikiz çalışmalarına başlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak için çalışmalarına hızla devam ediyor. 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkması beklenen Milli Muharip Uçak’ın tasarımı ve üretimi için dijital ikiz teknolojisi ile çalışmalara başlandı.

Bilim ve Teknoloji 16.09.2021, 09:32
MMU için dijital ikiz çalışmalarına başlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak için çalışmalarına hızla devam ediyor. 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkması beklenen Milli Muharip Uçak’ın tasarımı ve üretimi için dijital ikiz teknolojisi ile çalışmalara başlandı.

Tasarımdan üretime Milli Muharip Uçağı‘nı geliştirmek için 3DEXPERIENCE PLM platformunu ve havacılık endüstrisi deneyimlerini kullanan TUSAŞ bu teknoloji için Dassault Systemes firması ile anlaşma yapmıştı. Dijital ikiz teknolojileri yardımı ile MMU’nun tüm tasarım ve testlerini gerçekleştirecek olan TUSAŞ bu sayede ürün geliştirme sürecini hızlandıracak, ve dijital teknolojiler ile üretim ve test işlemlerini devam ettirecek.

MMU’nun 2023 yılında hangardan çıkması için çalışmalarını hızla devam ettiren TUSAŞ dijital ikiz teknolojisi için kullandığı PLM (Product Lifecycle Management) sistemi tecrübesini, Savunma ve Havacılık camiasındaki seçkin davetlilerle bir araya geldiği etkinlikte paylaştı. Etkinlikte, TUSAŞ tecrübeleri ile birlikte Dassault Systemes firmasının bilgi paylaşımları ve sektördeki başka firmaların PLM uygulama tecrübelerini de aktardı.

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