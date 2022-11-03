MKE’ye Ürdün SOFEX - 2022 Fuarı’nda ödül

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Ürdün’de düzenlenen Özel Operasyon Güçleri Konferansı ve Fuarı "SOFEX-2022"de "En İyi Stant Tasarımı" ödülüne layık görüldü.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, Ürdün’ün Akabe kentinde düzenlenen SOFEX 2022 Fuarı’na katıldı. 98 ülkeden 300’ün üzerinde şirketin yer aldığı fuarda dünyanın dört bir yanından askeri yetkililer katılım sağladı. Dört gün süren fuar çerçevesinde terörle mücadele gibi güvenlik sorunları ele alındı. MKE, fuarda ön plana çıkan firmalar arasında yer alırken Ürdün Kralı 2. Abdullah, kurumun standını bizzat ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Fuar sonucunda katılımcı firmalara çeşitli dallarda ödüller de takdim edildi. MKE, SOFEX-2022 Fuarı’nın "En İyi Stant Tasarımı" ödülüne layık görüldü.