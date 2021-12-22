Minik parmaklar kodlama atölyesinde

Nilüfer Belediyesi Burak Berk ve Çamlıca kreşlerinde eğitim gören minikler, ‘Adım Adım Kodlama Atölyeleri’ne katılarak algoritma, analitik düşünme ve problem çözmeyi öğreniyor.

Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesindeki ‘Atölye Nilüfer Fethiye ve ‘Atölye Nilüfer Karaman’, pandemi sebeyiyle çevrimiçi düzenlediği atölye ile eğitimlerini, yeniden yüz yüze yapmaya başladı. Nilüfer Belediyesi’nin, gençleri ve çocukları geleceğe hazırlamak, dünyada hızla yayılan “Kendin yap” kültürünü yaygınlaştırmak maksadıyla hayata geçirdiği Atölye Nilüfer’de, 5-6 yaş grubundaki minikler de eğitim alıyor. ‘Adım Adım Kodlama Atölyeleri’ne Nilüfer Belediyesi Burak Berk ve Çamlıca kreşlerinin 5-6 yaş grubu öğrencileri katılıyor. Atölyede eğitim gören minikler, “Bilgisayar, klavye ve fare nedir?” sorularına cevap alarak, oyunlaştırma yöntemiyle algoritma mantığını kazanıyor. Atölye programı kapsamında miniklerin algoritma, analitik düşünme ve problem çözmeyi öğrenmeleri hedefleniyor. Eğitim yılı boyunca devam edecek.