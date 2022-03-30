Minik öğrencilerden yerli otomobil Togg’a ilgi

ATO Congresium’da düzenlenen Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’ni (EKO İKLİM) ziyaret eden ilkokul öğrencileri, zirvede sergilenen Türkiye’nin yerli otomobili Togg’a büyük ilgi gösterdi.

ATO Congresium’da birçok paydaşın bir araya gelerek düzenlediği EKO İKLİM Zirvesi’nde Türkiye’nin elektrikli otomobili ve çevre dostu Togg sergilenmeye başlandı. Zirve katılımcıları Togg’a yoğun ilgi gösterirken, Keçiören Mecidiye İlkokulu öğrencileri Togg önünde bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

“Türkiye’nin böyle yerli ve teknolojik bir araba üretmesi çok güzel”

Yerli otomobil ile ilgili duygularını paylaşan ilkokul öğrencileri, Togg’u görmenin çok güzel olduğunu, Türkiye’nin Togg girişiminden dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. Öğrenciler, bunun bir gurur olduğunu da sözlerine ekledi. Türkiye’de yerli otomobil üretilmesinin çok güzel olduğunu, yıllardır Türkiye’de araba üretilmediğini söyleyen bir öğrenci ise, “Türkiye’nin böyle yerli bir araba üretmesi, teknolojik bir araba üretmesi gayet güzel. Çünkü genellikle yıllardır Türkiye’de araba üretilmiyor. Böyle yerli teknolojik bir araba üretilmesi bana göre çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, yarın da devam edecek olan EKO İklim Zirvesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Togg’un ilk seri üretim aracının 2022 yılı sonunda banttan indirilmesi hedeflenirken, fabrika inşası da hızla devam ediyor.