Mindray, Resona I9 ultrason sistemini piyasaya sürdü

Tıbbi cihaz ve çözüm geliştirme ve tedarikinde önde gelen Mindray, genel görüntüleme çözümleri paketi kapsamında en yeni genel görüntüleme ve tanılama ultrason sistemi Resona I9’un piyasaya sürüldüğünü duyurdu

Resona I9 hem iç kısmında hem dışında sunduğu yeniliklerle klinisyenler için doğru ve zamanında yanıtlar sağlarken olağanüstü verimlilik ve dikkat çekici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Mindray Görüntüleme Sistemi Bölümü Genel Müdürü He Xujin, "Klinisyenlere daha iyi sağlık çözümleri sağlamak için sürekli çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmek amacıyla, müşterilerimizi her bakımdan anlamalı, gündelik işlerinden ilham almalı ve iş akışlarında fark oluşturan yenilikler sunmak için bu içgörülerden yararlanmalıyız. Tanılama görüntülemesine ilişkin değişen taleplerle dönüşüme uğrayan Resona I9, hepsi gelişmiş ZST+ platformumuzla desteklenen bir dizi yenilikçi özellik içeriyor" dedi.