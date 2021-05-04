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Milli Muharip Uçak boyut atladı!

TUSAŞ internet sitesini yeniledi. Yenilenen sitede Milli Muharip Uçağı'nda aralarında olduğu hava platformlarının 3D görünümleri yer alıyor.

Bilim ve Teknoloji 04.05.2021, 10:20 04.05.2021, 10:24
Milli Muharip Uçak boyut atladı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dijital yatırımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl TUSAŞ APP ile 7’den 70’e havacılık tutkunlarına hitap edecek bir uygulama geliştiren TUSAŞ, gelişen teknolojiye cevap verebilecek özellikler eklediği web sitesini yeniledi.

Mevcut web sitesindeki bilgilerin yanı sıra hava platformlarının son durumlarını ve özelliklerini de içeren yeni web sitesinde ziyaretçiler için keyifli bir deneyim yaşatacak olan hava platformlarının 3D görünümleri de yer alıyor.

Kullanıcı dostu yapısı ile keyifli bir deneyim yaşatacak olan yeni web sitesinde TUSAŞ’ın geliştirdiği hava platformlarının ve uzay projelerinin yanı sıra TUSAŞ’ın uluslararası havacılık şirketleri için üretimini gerçekleştirdiği yapısal projeler de detaylıca incelenebilecek.

TUSAŞ’ın yeni web sitesine www.tusas.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

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