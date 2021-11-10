Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor

Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil Milli Muharip Uçak hakkında bilgi verdi.

F-16'nın tek motorlu olmasına karşın Milli Muharip Uçak'ın çift motorlu olduğunu ifade eden Kotil, motor gücünün de F-16'dan 1.5 kat daha fazla olduğunu aktardı.

'BU GÖRÜNMEZ UÇAK'

Milli Muharip Uçak'ın bombalarının içinde saklı olduğunun bilgisini veren Kotil, uçağın 2020 teknolojisi olduğunu buna karşın F-16'nın 1980'den kalma olduğunu bildirdi.

F-35 ile fiyat karşılaştırması yapan kotil Milli Muharip Uçak'ın 10 milyar dolara mal olacağını, F-35'in ise 60 milyar dolar olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN PARÇA

Sosyal medyada sıkça karşılaşılan parçanın bomba kapağının olduğu bölgede yer alacağını ve çok hassas bir çalışma olduğunu paylaşan Kotil, 2023'ün 18 Mart'ında motorunu çalıştıracağını açıkladı.

'4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesi çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.'

SERİ ÜRETİM 2028'DE

Seri üretime 2028 yılına geçileceği müjdesini veren Kotil, ilk aşamada yılda 5-6 tane üreteceklerini 2030 sonrasında ise yılda 24 tane üretme planları olduğunu bildirdi.

Kotil, yıllık üretim marjının 24'le sınırlı olmadığını, istenirse yılda 40 adet uçak üretimine ulaşabileceklerini de ekledi.