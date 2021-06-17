Milli helikopter Gökbey’e “Tasarım Organizasyonu Onayı” sertifikası

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından T625 Gökbey helikopteri için “Tasarım Organizasyonu Onayı” sertifikası verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek tarafından TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’e takdim edilen onay belgesi sayesinde T625 Gökbey helikopteri için Tip Sertifikası alma yolunda önemli bir adım daha gerçekleşti. Kotil, Tasarım Organizasyonu Onayı’nın alındığı bugünün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Daha önce sabit kanat Hürkuş için bir sertifikasyon yetkimiz vardı. Şimdi ise sıfırdan tamamen yüzde yüz milli helikopterimiz olan Gökbey için de önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. SHGM ile olan iş birliğimizi kuvvetlendirerek, yerli ve milli ürünlerimiz için gereken tüm aksiyonları almaya devam edeceğiz” dedi.

SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ise, SHGM olarak TUSAŞ ile yan yana yürüyen kimlikler olduklarını aktararak, “Döner kanat anlamında bu yetkiyi sizlere vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birlikte hedeflere ulaşma noktasında özel bir gün yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.