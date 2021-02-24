Millet Kütüphanesi'nin yapay zekalı robotu için isim aranıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin yapay zeka ile çalışan robotu için isim aranıyor. Konuşabilen ve insanların tepkilerine cevap verebilen robotun yazılımın geliştirilmesi ile ileride kütüphane çalışanlarından farksız olması bekleniyor.

TRT Haber'in haberine göre koridorlarda, salonlarda yürüyebilecek kitap almada ve yer bulmada okuyuculara yardımcı olacak robot için isim arayışına girildi. Robot için isim arayışı herkese açık anket üzerinden yapılıyor.

Öte yandan robotu tanıtan Millet Kütüphanesi Bilim ve Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Ayhan Bozkurt, "Robotik üzerine çalışan, mekadronik olabilir ya da yapay zeka çalışmaları üzerine yoğunlaşan, merakları olan öğrencileri ve araştırmacıları biz bu robotu incelemeleri için, burada kullanabilmeleri için bekliyoruz" ifadeleriyle de robotun geliştirilmesi için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin resmi twitter hesabında oylamaya sunulan isim anketinde şu anda Cezeri ismi başı çekiyor. Bilge seçeneği ikinci sırayı takip ederken Cahit Arf'in soyadından yola çıkarak oylamaya sunulan Arf ise üçüncü sırada. Son sırada ise Robokur seçeneği var. Oylama saat 19.00'da sona erecek.

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