Mikail Emre Çalışkan: “Gelecek onu tasarlayanlara aittir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı, girişimciler ve yapay zeka uzmanlarının da davet edildiği Forum Metaverse etkinliğinde, dijital dünyanın geleceği konuşuldu. Bixos’un kurucu Ceo’su Mikail Emre Çalışkan yaptığı değerlendirmede, “Gelecek onu tasarlayanlara aittir’’ dedi.

Geçtiğimiz haftalarda ATO Congresium’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı "Forum Metaverse" etkinliği gerçekleşti. Girişimciler ve yapay zeka uzmanlarının da davet edildiği bu programda ‘Metaverse’ ve ‘Dijital dünyanın geleceği’ konuşuldu. Bixos’un kurucu Ceo’su Mikail Emre Çalışkan, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin artık kriptoyu da resmen tanıdığını ifade etti. Ceo Çalışkan, ’’Eskiden ismini bile anmakta zorlandığımız dijital teknolojiler artık tüm Türkiye tarafından bilinmekte hatta devletimiz tarafından da yavaş yavaş tanınmakta. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da katılımlarıyla da geçen hafta “Forum Metaverse” etkinliği gerçekleşti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, bunun siyasette bir ilk olduğunu vurguladı. Açıkçası bu söylemler biz girişimcileri ve iş insanlarını fazlasıyla sevindirdi. Türkiye Cumhuriyeti sadece metaverse değil, İHA ve SİHA’larla da keşfettiği bu savunma teknolojileri ile de dijital bir seferberlik dönemi başlattığı inancındayım. Dünyaya örnek olan bu teknolojiler çok yeni olmasına rağmen Türkiye olarak açık ara önde olduğumuzu düşünüyor ve bu teknolojileri de Bixos şirketi olarak ülkemiz adına geliştirmekten onur duyuyorum’’ dedi.

Yeni bir sanal dünyanın da oluşturulduğunu anlatan Mikail Emre Çalışkan, bu teknolojiye uyum sağlayamayan şirketlerin geride kalacaklarını vurguladı. Siyasetinde dijital teknolojilere duydukları ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Çalışkan, ’’Tüm dünya dijital teknolojilerini yakından tanıyor ve kabul ediyor. Yeni vergilendirme hazırlıklarının başlaması, Metaverse etkinlikleri ve kripto yasalarının meclise sunulması bunlar bizi çok heyecanlandırıyor. Artık devletimizin de bu teknolojiden faydalanmasını hatta milletimize de yarar sağlayacak yazılımlar geliştirmesini bekliyoruz. Biz Bixos şirketi olarak her türlü iş ortaklığına hazır olduğumuzu belirtmek ve Türkiye için milletimiz için üzerimize düşen görevleri yerine getirmekten şeref duyacağımızı da ifade etmek istiyorum. Unutmamalıyız ki, gelecek onu tasarlayanlara aittir’’ şeklinde konuştu.