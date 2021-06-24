Microsoft tarihinde bir ilk: Şirketin piyasa değeri ilk kez 2 trilyon dolara ulaştı

Microsoft hisseleri Salı günü, New York Menkul Kıymetler Borsasında %1,2 değer kazanarak şirketi 2 trilyon dolarlık piyasa değerine yükseltti. İşlemlerin kapanışıyla şirket hisseleri önceki işlem değerine göre %1,1 artış gösterdi ve 265.51 dolardan işlem görmeye başladı.

Analistler Microsoft hissesi alınmasını tavsiye ediyor

Microsoft'tan önce sadece Apple ve Saudi Aramco 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşabilmişti. Suudi petrol şirketi Saudi Aramco, bu rakama Aralık 2019'da ulaşırken, şimdi ise bu şirketin değerinin 1,9 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. Apple ise Ağustos 2020 tarihinde 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı ve iPhone üreticisinin şimdiki piyasa değeri ise 2.32 trilyon dolar.

Microsoft ilk halka arzından 33 yıl sonra, 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı ve 2 yıl sonra bu rakam 2 trilyon dolara yükseldi Bloomberg'e göre analistlerin %90'ı hisse satın almayı tavsiye ediyor. Microsoft, geliştirdiği işletim sisteminin en yen sürümü olan Windows 11'i tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Satya Nadella'ya göre, bu yazılım, işletim sistemleri alanında bu on yılın "en önemli" değişikliklerinden biri olacak.