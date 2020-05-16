Meyve ve Sebze arasında ne fark vardır? Domates sebze midir yoksa meyve mi?

Meyve Nedir?

Bitkinin tohumlarını barındıran ve çiğ olarak yenebilen kısmına meyve denir. Botaniksel tanımlamaya göre meyve, çiçeklenme sonrası bitkinin geliştirdiği tohumluktur. Bitkiler tohumlarını yaymak için meyvelerden yararlanırlar.

Sebze Nedir?

Bitkinin meyve, çekirdek ve taneli kısımlarının dışında kalan ve yenebilen kısımlarına ise sebze adı verilir. Sebzeler, genellikle meyveden daha az tatlı olurlar. Karbonhidrat, vitamin bakımından zengin besin içeriğine sahiptirler.

Meyve ve Sebze Arasındaki Temel Farklar

Her şeyden önce meyveler tohum ihtiva eder. Genellikle meyvenin ortasında yer alan çekirdek dediğimiz şey, bitkinin tohumudur. Çilek gibi bazı meyvelerde tohumlar meyvenin üzerinde de olabilir. Sebzeyle meyvenin en önemli ayrım noktası budur.

Meyve, temelde çiçekli bitkilerin olgunlaşmış tohumluğudur. Oysa sebzeler bitkinin yenebilir diğer parçalarıdır.

Üreme Döngüsünde Üstlenilen Rol

Meyveler bitkinin üreme döngüsünde çok önemli bir role sahiptir. Oysa sebzelerin genellikle böylesi bir rolü yoktur.

Lezzet

Meyveler genellikle acı çekirdeklerini saymazsak tatlıdırlar. Sebzeler ise genellikle çok hafif bir tatlılığa sahiptir ve çiğ olarak yenebilecek kadar yumuşaktır.

Besin Değeri

Her ikisinin de besin değeri oldukça yüksektir. Meyveler, sebzelere oranla daha yüksek kalorilidir. Bunun nedeni daha yüksek şeker ihtiva etmesidir. Ancak pancar ve patates gibi nişastalı sebzeler de yüksek kalori ihtiva ederler.

Domates sebze midir yoksa meyve mi?

Aslında meyve olduğu halde sebze kategorisinde değerlendirdiğimiz ürünlerden biri de domatestir. Önce çiçek açtığı, sonra etli dokusunun içinde tohumlar barındırdığı için domates sebze değil meyvedir.

Domates gibi sıklıkla sebze sebze sayılan diğer meyvelerse şunlardır: Avokado, salatalık, kabak, fasulye vb.’dir.