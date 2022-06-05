Meteoroloji Tırı Aksaray’da farkındalık eğitimi verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı ile yürüttüğü farkındalık projeleri çerçevesinde Aksaray’a gelen Meteoroloji Gözlem Tırı afetlerdeki meteorolojik hizmetlerle ilgili farkındalık eğitimi verdi.

Afet ve acil durumlarda afet bölgelerindeki meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AFAD arasında bir işbirliği protokolü imzalanırken, meteorolojik okuryazarlığa farkındalık oluşturmak adına Meteoroloji Gözlem Tırı Aksaray’a geldi. Meteoroloji uzmanlarınca geliştirilen Meteoroloji Tırı bünyesinde temel meteorolojik gözlemlerin yapıldığı Mobil Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (M-OMGİ) ve Mobil Radyosonde sistemi anlatıldı. Sistemler sayesinde afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan meteorolojik hizmetlerin 7/24 kesintisiz sağlandığı sunumlarla ve uygulamalarla gösterildi. Meteoroloji Tırı ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanları konuk ederek meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıklarını aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Aksaray’da bilim ve sanat merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenlerin hava olayları, iklim ve iklim değişikliği konularında gelişimleri için teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesine de ön ayak oldu. Öğrencilerin hava olaylarını, iklim ve iklim değişikliği konularını uygulamalı olarak öğrendikleri, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlaması, çevreye duyarlı bireyler olmaları amacıyla Meteoroloji Tırı’nın durağı Aksaray’da yüzlerce öğrenciye eğitim verildi.

Gözlem Tırı hakkında bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu Tahmin Uzmanı Fatih Budak, “İçerisinde bulunduğumuz Meteoroloji Gözlem Tırı 2019 yılında Afet ve Acil Durum Başkanlığıyla yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde geldi. Yurdumuzda yaşanabilecek her hangi bir deprem, afet, sel, su baskını, taşkın, orman yangını, heyelan gibi hem doğal kaynaklı hem de meteoroloji kaynaklı afetlerde olay yerine giderek oradaki paydaşlarımıza 7/24 kesintisiz olarak meteorolojik bilgi vermekteyiz. Sonrasında diğer bakanlıklarımız özellikle Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerimizle yapmış olduğumuz yine protokol çerçevesinde tüm yurtta yapılacak tüm etkinliklere Meteoroloji Gözlem Tırımızla giderek vatandaşlarımıza, öğrencilerimize meteorolojik okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Malumunuz önlemek ödemekten daha ucuzdur. Biz de oluşabilecek, yaşayabileceğimiz olumsuzlukları önlemek adına farkındalık oluşturuyoruz. Sizin aracılığınızla da önemle üzerinde durduğumuz noktada vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istediğimiz nokta ise Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yerli ve milli olan cep telefonlarına indirerek doğru ve güvenilir haber durumunu, hava durumunu oradan alabileceği konusunda da hatırlatmada bulunmak isteriz” dedi.

Gözlem Tırını gezen lise öğrencisi Ertuğrul Ulu (16) farklı bir meteoroloji ile tanıştığını belirterek, “Aslında meteorolojiyi sadece hava durumuna bakmakla, yağmurlu, bulutlu, rüzgârlı hava durumuyla alakalı olmadığını ülkemizin birçok şeyine hizmet eden kurum olduğunu ve çok yönlü sektöre hizmet eden bir kurumumuz olduğunu öğrendim. Ben bu kadarını bilmiyordum, benim için iyi bir şey oldu. Şahsen bu kadar kuruma hizmet ettiğini öğrenince bir şaşırdım. Arkadaşlarım burayı bana söylerken şaşırmıştım. İnternetten baktığım hava durumlarının yanlış olduğunu biliyordum. Doğrusuna nereden bakacağımı burada öğrendim. Meteorolojinin kendi uygulaması varmış, telefonuma onu indirdiler. Artık gerçekten kendimde kontrol ettiğimde gerçekten her alanda kullanılabilir” diye konuştu.

Bir başka lise öğrencisi Pelin Perek (16) ise, “Birçok yeni şey öğrendim. Meteorolojinin aslında ülkemizdeki önemli kurumlardan biri olduğunu ve birçok kuruma da doğru ve temiz bilgi akışı sağladığını öğrendim. Burası ilginç hem tırın içinde verilen bilgiler şahsen şaşırttı beni hem de kurum olarak ilginç bir kurum aynı zamanda toz taşımı, kuraklık, iklim değişikliği ile ilgili de birçok şey öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.