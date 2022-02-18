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Mete Yarar: "Ukrayna’da Türk SİHA’ları konuşuluyor"

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği seminere katılan güvenlik uzmanı Mete Yarar, Cumhuriyet’in 100. yılına girilirken yerli ve milli savunma sanayiinin geldiği noktayı anlattı. Övgüyle bahsettiği SİHA’ları Türkiye’yi sıkıştığı her yerde açan maymuncuğa benzeten Yarar, “Dünyanın birçok yerinde ve şu anda Ukrayna’da konuşulanlardan bir tanesi de Türk SİHA’ları” dedi.

Bilim ve Teknoloji 18.02.2022, 11:25
Mete Yarar: "Ukrayna’da Türk SİHA’ları konuşuluyor"

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği seminere katılan güvenlik uzmanı Mete Yarar, Cumhuriyet’in 100. yılına girilirken yerli ve milli savunma sanayiinin geldiği noktayı anlattı. Övgüyle bahsettiği SİHA’ları Türkiye’yi sıkıştığı her yerde açan maymuncuğa benzeten Yarar, “Dünyanın birçok yerinde ve şu anda Ukrayna’da konuşulanlardan bir tanesi de Türk SİHA’ları” dedi.

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Bağcılar Belediyesi’nce Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Doğru Türkiye” konulu panelde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Yarar’ı dinlemeye gelenler arasında ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da yer aldı.

Bize durmak yakışmaz

1948’de uçak yapan bir teknolojiye sahip olan Türkiye’nin ilerleyen yıllarda nasıl durdurulduğundan yola çıkan Yarar, “1960’ların başında uçak yapan bir ülke konumundan araba yapalım mı yapmayalım mı? noktasına geliyoruz. Bu ülkede vatanını sevmeyen bir grup var. Bunlar ülkenin ilerlememesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunlar 1960’da geçiyor. Bugünden ne farkı var? Daha da kötüyüz. O dönemde televizyon, internet yok sadece radyo var. Türkiye’nin neyi yapıp yapamayacağını bilemeyebilirsiniz. Sizi birisi aldatabilir ama bugün her şeyi görme imkanınız var. Bunları görmüş olmanıza rağmen hala aksini söylüyorsanız öncekilerin mazereti olur ama bugünkülerin bilmeme mazereti de yok. Yüzüncü yıla giderken bizden uçmamızı bekliyorsunuz. Biz uçarız da bizim kanatlarımızı her defasında yolan bir grup var. Bu yolan grupta yurtdışında değil, bu memleketin içinde. Emperyalizm denilen kavram yurtdışından gelip de sizinle kavga etmiyor. Emperyalizmin bu ülkenin içindeki insanları sizinle kavga ediyor. 100. yıla doğru gidiyoruz ama memleketin içinde yerli ve milli olmak için mücadele edenlerle etmeyenler arasındaki kavga daha birinci günle aynı. Biz vatanseverlerin sayısı fazla ancak unutmayalım ki, kalabalık, mücadele etmediğiniz, konuşmadığınız sürece bir sayıdır. Bize durmak yakışmaz. Bu mücadele doğruyla yanlışın mücadelesi. Susmayın susarsanız kaybedersiniz” dedi.

Çok güzel bir teknolojimiz var

Ülkemizde son 30 yılda bu konuda değişimler olduğunu, yerli ve milli savunmada gelişmeler yaşandığını söyleyen Yarar, 90’ların ortasında dünyanın en çok silah ithal eden 3. ülkesi olan Türkiye’nin şu anda savunma sanayine yatırım yapmada 15. sırada olduğunu belirtti. Milli insansız hava araçlarına vurgu yapan Yarar, “Çok güzel bir teknolojimiz var. Türkiye’yi sıkıştığı yerde açan bir maymuncuk gibi silaha sahibiz. Dünyanın birçok yerinde ve şu anda Ukrayna’da konuşulanlardan bir tanesi de Türk SİHA’ları. Dünya onu konuşuyor” dedi.

Davetlilerin de sorularıyla katılım gösterdiği programın sonunda Çağırıcı, Yarar’a çiçek takdim etti.

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