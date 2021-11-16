Metaverse'ün Reklamcılık Sektörüne Etkileri Neler Olabilir?

Metaverse, son zamanlarda sosyal medyada bolca karşılaştığımız bir terim. Yakın gelecekte birçok sektörü etkileyecek hatta belki de sonlandıracak olan bu sanal evrenin öncelikle gelin ne anlama geldiğine bakalım.

Metaverse, önceleri oyunlar ve filmlerden oldukça aşina olduğumuz sanal bir dünyayı ifade ediyor. İnternetin yeni nesli olarak da adlandırılan Metaverse, kendi evrenimiz dışında istediğimiz kişi olabileceğimiz, evimizden çıkmadan dünyayı gezebileceğimiz hatta sanal bir zaman yolculuğu bile yapabileceğimiz bir teknoloji.

Metaverse markaları nasıl etkileyecek?

Yeni nesli hedef kitle olarak gören bu sanal evren, yakın gelecekte birçok sektörü etkisi altına alacak. Reklamcılık sektörü de bunlardan biri. Tamamen dijital ve sanal bir evren olan Metaverse, yeni birçok reklam alanına da sahip.

Meta veri deposunun etkinleştireceği B2C etkileşimleri, Snapchat'teki kişiselleştirilmiş emoji avatarları olan Bitmojis ile zaten gerçekleşiyor. Levis ve Ralph Lauren, Bitmojiler için insanların gerçek hayatta da satın alabilecekleri bir dizi sanal kıyafet çıkaran iki marka. Gelecekte Snapchat'in Bitmojis'inin VR ve AR denemeleriyle de entegre olacağı tahmin ediliyor.

Markalar için avatarlara ürün satmak harika bir iş kolu ortaya çıkaracak. Bu tür iş birlikleri için şimdiden harekete geçen birçok marka bulunuyor. Gucci de bunlardan biri. Kısa bir süre önce Metaverse evreni için oldukça elverişli ve çevrimiçi bir oyun olan Roblox’taki Gucci Garden etkinliğinde Gucci, oyunculara oyun içinde kullanabilecekleri Gucci markalı ürünler sattı.

Durum böyle olunca, markaların nihai hedefi kendi metaverselerini inşa etmek olacak. Bu yılın başlarında, Japon güzellik şirketi SK-II, Tokyo'yu model alan ve insanların dijital ortamı keşfetmesine ve deneyimlemesine olanak tanıyan sanal bir şehir olan SK-II CITY'yi yarattı.

Benzer şekilde, spor ayakkabı uygulaması Aglet, spor ayakkabılarını, oyunları ve alışverişi birleştiren bir Metaverse olan "sneakerverse"i yarattı. İlginç bir şekilde, platformun sanal spor ayakkabısı olan Aglet 1, oyuncular arasında o kadar popüler oldu ki, şirket artık gerçek hayatta üretime geçmek üzere.

Metaverse reklamcılığı nasıl etkileyecek?

Reklamcılar ve ajanslar için Metaverse, ürünleri, hizmetleri ve markaları tanıtmak için bir dizi yeni fırsat sağlamaya başladı bile. Bu fırsatlardan en belirgin olanı, tıpkı gerçek dünyada yaptığınız gibi, Metaverse’teki reklam alanlarından yararlanmak. Bu tekniğe de en uygun örnek olarak Fortnite oyununda yayınlanan Christopher Nolan filmlerinin molalarındaki reklam örneklerini verebiliriz.

Aynı şekilde, VR/AR oyunlarına katılmak isteyebilecek şirketler, gerçek hayattaki bir içeceğin bulunduğu bir otomat veya belirli bir araba modeli gibi gerçek hayattaki öğelerin sanal versiyonlarını Metaverse içinde keşfedilmek için yeniden oluşturmayı da seçebilir.

Metaverse’ün kullanılabilir olması için markaların reklamlarını ellerinden geldiğince doğal bir şekilde vermeleri de gerekiyor. Geçtiğimiz zamanlarda Facebook’un Oculus Questoyunlarına reklamlarını dahil etmesinin ardından gelen tepkilerin gösterdiği gibi, pazarlamacıların kampanyalarını meta veriye entegre etme biçimleri konusunda dikkatli olmaları gerekecek.

Markalar Metaverse özelinde neler yapıyorlar?

Kasım ayında NASCAR, markasını son derece popüler olan Roblox platformunda genç oyuncuların önüne çıkarmak için çok yıllı bir plan başlatacak. Yeni başlayanlar için NASCAR, platformun çığır açan Jailbreak oyununa dijital bir araba bırakıp oyuncuların avatarları için kıyafetler satacak. Oyuncular ayrıca, bir hayran yarışmasının parçası olarak kendi NASCAR üniformalarını tasarlayabilecekler ve oyunun geliştiricileri, sosyal medyada tanıtmak için influencerlar olarak hareket edecek. NASCAR'ın aktivasyonu, Chipotle'dan HBO'ya kadar markaların yeni kitlelere ulaşmak ve dijital alemlere alışmış tüketicilere hitap etmek için "metaverse" olarak bilinen alanlarda reklam vermelerinin en büyük örneklerinden biri.

Metaverse'in gücünün sebebi

Warner Bros., Hyundai ve Gucci gibi markalar kendi sanal dünyalarını kurdular; Coca-Cola, Anheuser-Busch ve Crockpot, kendi NFT’lerini satarak Metaverse’e ayak basıyorlar. Sephora, Nike ve HBO, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) teknolojilerini kullanarak kullanıcılarına fütüristik bir deneyim sunuyorlar. Facebook ise o kadar mest olmuş durumda ki, sosyal medya devi önümüzdeki beş yıl içinde bir Metaverse şirketi olmak için 10 milyar dolar harcamayı planlıyor. Metaverse evrenlerinin şimdiden para birimleri kripto borsalarında alım satıma açıldı bile.

Bu denli büyüklükteki firmaların bu denli büyük yatırımlarının en büyük sebebi ise erişilebilirlik. Metaverse evreninde verilen herhangi bir reklam, geri kalan tüm reklamcılık alanlarından çok daha fazla kişiye hitap edebiliyor. Roblox örneğinden devam edersek, yarısı 13 yaşın altında olan 200 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı olan bir sanal platforma reklam vermek, New York ya da İstanbul gibi büyük şehirlerde billboard kiralamaktan çok daha uygun ve mantıklı bir hareket. Dünya üzerinde milyonlarca insan artık marka aktivasyonu içeren yüz binlerce oyun oynuyor.

Sonuç olarak Ready Player One ve Sword Art Online gibi izlediğimiz birçok film ve dizide gördüğümüz sanal dünyanın gerçek dünyaya karışması günümüzde de an meselesi. Metaverse’e herkesten önce adapte olabilecek kişilerin ise bu sanal dünyada çok başarılı olacakları da su götürmez bir gerçek.