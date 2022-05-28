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Metaverse teknolojisi, ‘Üsküdar Metaverse Zirvesi’nde ele alındı

Metaverse teknolojisinin geçmişi, bugünü, gelecekte ne halde olacağı ve bu teknolojiden nasıl yararlanılabileceği gibi konuların konuşulduğu ‘Üsküdar Metaverse Zirvesi’ Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. Zirvede açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panel ile metaverse teknolojisinin yanı sıra blok zincir, kripto varlıklar, yapay zeka gibi konular ele alındı.

Bilim ve Teknoloji 28.05.2022, 13:25
Metaverse teknolojisi, ‘Üsküdar Metaverse Zirvesi’nde ele alındı

Metaverse teknolojisinin geçmişi, bugünü, gelecekte ne halde olacağı ve bu teknolojiden nasıl yararlanılabileceği gibi konuların konuşulduğu ‘Üsküdar Metaverse Zirvesi’ Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. Zirvede açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panel ile metaverse teknolojisinin yanı sıra blok zincir, kripto varlıklar, yapay zeka gibi konular ele alındı.

‘Üsküdar Metaverse Zirvesi’ Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi. Zirvede metaverse teknolojisini dünü, bugünü, ve gelecekte nasıl olabileceği, bu teknolojiden ne şekilde yararlanılabileceği, teknolojinin insan hayatına neler katabileceği gibi konular ele alındı. Açılış konuşmalarının ardından konuşmacıların yer aldığı panel düzenlendi. Panelde metaverse teknolojisinin yanı sıra blok zincir, kripto varlıklar, web 3.0, NFT, yapay zeka, veri bilimi gibi konu başlıkları ele alındı.

Projenin kurumsal iletişim koordinatörü Ayşe Çakır, “Aslen kimyagerim, kimya öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda çeşitli dernek ve STK’larda proje geliştirme, atölyeler, forumlar, zirveler düzenleme gibi etkinlikler yapıyoruz. Sosyal bilimler, yaşam bilimleri, sağlık, sanat, her türlü alanda gençlerle bir araya gelerek onların ‘birlikte neler yapabiliriz’i konuşmaları adına onları bir araya getiriyoruz. Bugün burada Metaverse Zirvesi ile metaverse ile alakalı bundan önce neler yapıldı, ve şu an metaverse ile alakalı gelişmeler nelerdir, bundan sonra metaverse üzerine neler yapılacak, teknolojisi, hukuku, mimarisi, veri bilimi, insanla alakalı olan gelişmeleri, metaverse’deki yaşamı, bununla alakalı her türlü imkanların ne olduğunu, bundan sonrasının nasıl tasarlanabilir olduğunu ve bizlerin bu alanda neler yapabilir olduğunu göstermek ve bunun üzerine çalışmak adına buradayız” dedi.

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