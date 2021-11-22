Metaverse Evreni İle Pazarlama Bütçeleri 3 Kat Artacak
Sanal dünya ve gerçek dünyanın bir araya getirildiği Metaverse evreni, giyimden zücaciyeye dekorasyondan eğitime kadar birçok sektörü hareketlendirmeye başladı. Metaverse evreni ile birlikte değişen dinamiklerin, dijital pazarlamaya yatırımın 3’e katlayacağını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Araştırmalara göre 2023’te artırılmış gerçeklik pazarı 18 milyar doları aşacak ve dünya nüfusunun yüzde 25’i artırılmış gerçeklik kullanıcısı olacak. Bu yüzden şirketler dijital dünyanın getirdiği mecburiyetlere hızlıca adapte olmalı. Metaverse evreni dijital pazarlamada da seçenekleri artıracak ve gerçek dünyanın billboardları dijital mecralarda asılacak. Büyümenin anahtarı olan dijital pazarlamaya yatırımlar önem kazanacak ve dijitale yatırım yapmayan şirketler zamanla kaybolacak” dedi.
Adının anılmasıyla birlikte tüm dünyada dinamikleri değiştirmeye başlayan Metaverse evreni, zücaciyeden modaya dekorasyondan eğitime kadar birçok sektörden markaları hareketlendirmeye başladı. Dijitalleşmenin hayatımızın daha da odağına gireceği Metaverse evreni ile birlikte, dijital pazarlamanın da önemini artıracağı öngörülüyor.
Açık Hava Reklamcılık Dijitale Taşınacak
Metaverse evreninin dijital pazarlama yatırımlarının 3’e katlayacağını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Pazarlama, dijitale olan evrimini devam ettiriyor. Metaverse evreninin hayatımıza girmesiyle dijital pazarlama sektöründe de önemli hareketlenmelere yol açacak. Gerçek dünyanın reklam seçenekleri dijital dünyaya taşınacak ve dijital pazarlamada seçenekler artacak. Örneğin, dijital pazarlama ile ambalajlar görünür olacak. Gerçek dünyadan sanala promosyon çalışmalarını göreceğiz. Açık hava reklamcılığı dijitale taşınacak ve dijital dünyada billboardlar göreceğiz. Dijital pazarlamada içerikler ve görseller ön planda olacak ”dedi.