Metaverse Evreni İle Pazarlama Bütçeleri 3 Kat Artacak

Adının anılmasıyla birlikte tüm dünyada dinamikleri değiştirmeye başlayan Metaverse evreni, zücaciyeden modaya dekorasyondan eğitime kadar birçok sektörden markaları hareketlendirmeye başladı. Dijitalleşmenin hayatımızın daha da odağına gireceği Metaverse evreni ile birlikte, dijital pazarlamanın da önemini artıracağı öngörülüyor.

Açık Hava Reklamcılık Dijitale Taşınacak

Metaverse evreninin dijital pazarlama yatırımlarının 3’e katlayacağını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Pazarlama, dijitale olan evrimini devam ettiriyor. Metaverse evreninin hayatımıza girmesiyle dijital pazarlama sektöründe de önemli hareketlenmelere yol açacak. Gerçek dünyanın reklam seçenekleri dijital dünyaya taşınacak ve dijital pazarlamada seçenekler artacak. Örneğin, dijital pazarlama ile ambalajlar görünür olacak. Gerçek dünyadan sanala promosyon çalışmalarını göreceğiz. Açık hava reklamcılığı dijitale taşınacak ve dijital dünyada billboardlar göreceğiz. Dijital pazarlamada içerikler ve görseller ön planda olacak ”dedi.