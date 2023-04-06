Meta, Türkiye'nin 2023 genel seçimlerine hazırlanıyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, 14 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamak için yanlış bilginin yayılmasını azaltmak ve zararlı içerikleri kaldırmak için teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yaptığını duyurdu. Seçim yaklaştıkça, potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak belirlemek ve daha hızlı aksiyon alabilmek için Seçim Operasyonları Merkezini devreye sokan şirket, Türkiye'deki dijital okuryazarlığı artırmak ve seçimlerle ilgili çevrimiçi yayılan asılsız bilgilerin önüne geçebilmek için eğitim programları başlattığını belirtti.

Meta zararlı içeriklerin ve asılsız bilginin önüne nasıl geçiyor?

Meta'nın Topluluk Standartları, halihazırda Facebook ve Instagram'daki taciz, şiddete teşvik, etnik köken veya din temelli saldırıları yasaklayan politikalarının yanı sıra seçimlerle ilgili birçok alanı da kapsıyor. Şirket, bu kuralları ihlal eden içerikleri tespit ettiğinde platformlarından kaldırıyor. Seçim günü yaklaştıkça bu tür içeriklerin herkes için daha kritik bir konumda olduğunun altını çizen şirket, Topluluk Standartları sistemini desteklemek amacıyla, potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edebilmek ve daha hızlı aksiyon alabilmek için Türkiye Seçim Operasyon Merkezini etkinleştirme kararı aldı.

Meta, belirli durumlarda, oy vermeyi engellemeyi amaçlayan asılsız bilgi ve haberleri Facebook ve Instagram'dan tamamen kaldırıyor. Diğer tüm asılsız bilgi türleri için de, daha az insanın görmesi adına içeriğin yayılmasını yavaşlatıyor ve insanları yetkili kaynaklardaki bilgilere yönlendirmeye odaklanıyor. Şirket, bunu en doğru şekilde yapabilmek için aralarında Doğruluk Payı ve Teyit'in de olduğu, 90'ın üzerinde bağımsız üçüncü taraf doğrulama kuruluşu ile birlikte çalışıyor. Bu kuruluşlardan aldığı destek ile kullanıcıları haber ve bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için teşvik ediyor. Aynı zamanda kuruluşların içeriğin asılsız olduğuna dair hazırladığı makaleye yönlendiren uyarı etiketleri ekliyor.

Şirket, aynı zamanda WhatsApp'ta, insanlara şüpheli veya yanlış gibi görünen bir mesaj geldiğinde, onları içeriğin doğruluğunu teyit etmek adına doğrulama kuruluşları ile bu bilgileri tekrar kontrol etmeye teşvik ediyor. Geçtiğimiz sene WhatsApp'ta bir kez iletilen herhangi bir mesajın, bir seferde yalnızca bir gruba iletilebileceğini duyuran Meta, 2020'de aynı özelliği iletilme oranı yüksek olan mesajlar için kullanıma sunduğunda gönderilen bu mesajların sayısında yüzde 70'in üzerinde bir oranda azalma gördüğünü belirtiyor.

Bunların yanı sıra şirket, Bilgi Üniversitesi, MediaWise ve Habitat Derneği de dahil olmak üzere akademik, medya ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla iş birliği yaparak asılsız bilgileri tespit etmeye odaklanan ve Türkiye'de dijital okuryazarlığı geliştirmeyi amaçlayan programlar başlattı.

Meta, platformlarındaki siyasi reklamlar konusunda nasıl adımlar atıyor?

Meta platformlarında seçimlerle veya siyasetle ilgili reklamlar yayınlamak isteyen reklamverenlerin, kim olduklarını ve hangi ülkede yaşadıklarını kanıtlamak için bir doğrulama sürecinden geçmeleri gerekiyor. Şirketin şeffaflık ilkelerine paralel olarak paylaşımların üzerine reklamverenin kim olduğunu gösteren etiketler ekleniyor. Ayrıca, insanların uygulamalarda seçim ve siyasetle ilgili daha az reklam görmelerini sağlayan kontrolleri de ekleyen şirket, kullanıcılara etiketlenmiş reklamları görmeme seçeneği sunuyor.

Şirket, tüm siyasi ve seçime dayalı reklamları, yedi yıl boyunca Reklam Kütüphanesinde barındırıyor; insanlar buradan hangi reklamların yayında olduğunu, hedeflemeyle ilgili bilgileri ve bunlara ne kadar harcama yapıldığını öğrenebiliyor.