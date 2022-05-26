Meta Gizlilik İlkeleri’ndeki güncellemenin detaylarını duyurdu

Meta, bugünden itibaren kullanıcılara güncellenen Gizlilik İlkeleri’ni açıklayan bildirimler göndermeye başlayacağını duyurdu. Veri uygulamaları hakkında daha net açıklamalar sunmak amacıyla yapılan güncelleme, ek bilgiler ve örnekler içeriyor.

Meta, kullanıcıların ve gizlilik uzmanlarının görüşleri dikkate alınarak Gizlilik İlkeleri metninin yeniden yazıldığını duyurdu. Yapılan güncelleme, kullanıcıların veri uygulamaları ve mevcut gizlilik seçenekleri hakkında daha şeffaf bilgiler edinmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Meta’nın yaptığı açıklamaya göre, metinde güncellemeler yapılsa da Meta bu güncellemeye dayalı olarak yeni ve farklı yollardan verilerinizi toplamıyor, kullanmıyor veya paylaşmıyor. Güncellenen Meta Gizlilik İlkeleri Facebook, Instagram, Messenger ve diğer Meta ürünlerini kapsıyor. Ancak, kendi gizlilik ilkeleri bulunan WhatsApp, Workplace, Free Basics, Messenger Kids ürünleri ile Quest cihazlarının Facebook hesabı olmadan kullanımını kapsamıyor. Şirket aynı zamanda, Meta’nın ve kullanıcıların yükümlülüklerini daha iyi açıklamak için Hizmet Koşullarını da güncelliyor.

Facebook, Instagram ve Messenger’da bugünden itibaren gönderilmeye başlanacak bildirimler, insanları kendi bölgelerindeki ilgili Gizlilik İlkeleri ve Hizmet Koşulları’nın neleri kapsadığını içeren bilgilere yönlendirecek. Bununla birlikte, kullanıcıların Meta ürünlerini kullanmaya devam etmek için bu bildirime ilişkin bir eylem gerçekleştirmesi gerekmeyecek.

Meta gizlilik kontrolleri için daha fazla araç sunuyor

Meta aynı zamanda gizlilik kontrollerinde yapılan güncellemeleri duyurdu. Bu doğrultuda, kullanıcıların kendileri için uygun şekilde Meta platformlarını kullanabilmesine yardımcı olacak kontrol araçlarına erişim için de daha fazla seçenek eklendi. Bu doğrultuda, her kullanıcı gizlilik ayarlarını istediği şekilde yönetmeye devam edebilecek. Ayrıca kullanıcılar bilgilerinin toplanma, kullanma ve paylaşma biçiminde bir değişiklik olması halinde bildirim almayı seçebilecek.

Yeni Hedef Kitle Kontrolleri: Bugünden itibaren, Facebook’ta gönderilerinizi kimlerin göreceğini yönetmenizi kolaylaştıran yeni bir ayar da kullanıma sunuluyor. Bu ayar sayesinde artık bir kullanıcı varsayılan hedef kitleyi seçtiğinde o hedef kitle seçimi, farklı bir seçim yapılmadığı sürece Facebook’ta oluşturulan yeni gönderiler için de geçerli olacak.

Gördüğünüz Reklamları Yönetmek İçin Yeni Yollar: Reklam Konuları ve İlgi Alanı Kategorileri kontrolleri Facebook ve Instagram’dan erişilebilen ve daha kapsamlı bir reklam konuları setini içeren tek bir kontrolde bir araya getirildi. Bu, insanların reklamverenlerin kendilerine erişmek için kullanabilecekleri ilgi alanı hedefleme kategorilerini yansıtan reklam konularında tercihlerini ve reklamda görebilecekleri içerikleri belirlemek için tek kontrol kullanmalarına olanak sağlıyor.

Meta’nın Gizlilik İlkeleri’nde yapılan güncellemelerin özetinin facebook.com/help/policysummary adresinden incelendiği belirtildi.

Meta’nın verileri nasıl kullandığı hakkında bilgilerin bulunduğu, sunulan çeşitli gizlilik kontrollerinden faydalanabilecek ve önemli hesap güvenliği ipuçları ve araçlarıyla ilgili bilgilere Gizlilik Merkezi olan facebook.com/privacy/center adresinden ulaşıldığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcıların hizmet koşullarına kolay erişimi için facebook.com/legal/225652215540499 adresi paylaşıldı.