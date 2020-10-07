Merakla beklenen iPhone 12'nin tanıtım tarihi açıklandı

Son olarak 15 Eylül’de etkinlik düzenleyen ve iPad, Apple Watch gibi yeni ürünleri piyasaya süren Apple, bu kez “Hi, Speed” adıyla bir etkinlik düzenleyecek. Son etkinlikte tanıtımı yapılmayan iPhone 12’nin ise 13 Ekim’deki etkinlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Şirketten sızan bilgilere göre, Apple iki farklı model iPhone 12 Pro ve iki farklı model standart iPhone 12 tanıtacak.

Dikkat çeken noktalardan biri de etkinliğin sloganı oldu. ‘Merhaba hız’ anlamına gelen 'Hi, Speed’in 5G teknolojisine yönelik bir işaret olduğu ve Apple’ın bu teknolojiyi ilk kez iPhone 12 modellerinde kullanacağı tahmin ediliyor.

Standart iPhone 12 modellerinin 5.4 inç boyut sahip olacağı düşünülüyor. Pro versiyonun ise 6.7 inç ekranla geleceği biliniyor.

Bu boyut, şimdiye kadar üretilen en büyük iPhone olacak. Ayrıca yeni iPhone’ların çok farklı bir tasarım diline sahip olacağı da düşünülüyor.

FİYATI NE OLACAK?

Paylaşılan bilgilere göre, ailenin en küçük ekranlı ve en ucuz modeli iPhone 12 mini, 649 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.

Serinin fiyat skalası depolama kapasitesine göre çok geniş bir aralığı kapsayacakken, ailenin en büyük ve aynı zamanda en pahalı modeli iPhone 12 Pro Max ise 1399 dolar tavan fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

Yeni iPhone'ların 16 Ekim'de ön siparişe açılacağı, 23 Ekim tarihi itibariyle de mağazalardaki yerini alacağı yine konuşulanlar arasında...

Tüm modellerin depolama kapasitesine göre fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

İŞTE iPHONE 12 FİYATLARI

Modeller 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB

iPhone 12 mini 649$ 699$ 799$ -

iPhone 12 749$ 799$ 899$ -

iPhone 12 Pro - 999$ 1.099$ 1.299$

iPhone 12 Pro Max - 1.099$ 1.199$ 1.399$