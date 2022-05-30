Maymun Çiçeği hastalığına umut Işığı Zonguldak’tan geldi

İlk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kaydedilen, ancak son günlerde tüm dünyanın yeni bir salgın olarak nitelendirdiği maymun çiçeği hastalığına dair Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar umut ışığı oldu.

Covid-19 pandemisinde sona yaklaşıldığının düşünüldüğü bu günlerde hızla yayılma özelliği gösteren maymun çiçeği hastalığı pek çok ülkede görülmeye başladı. Tüm dünyanın henüz salgın boyutuna ulaşmadan çözüm arayışına girdiği hastalığa ilişkin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek ve yüksek lisans öğrencisi Suray Jumamyradova, yeni aktif maddeler sentezleyerek önemli bir çalışmaya imza attı.

Medipol Üniversitesi doktora öğrencisi Mesut Şentürk tarafından gerçekleştirilen Docking çalışmaları sonucunda da yeni moleküllerin FDA onaylı ilaç olan Cidofovir kadar etkili olduğu kanıtlandı. Akademisyenlerimizin yapmış olduğu çalışma European Journal of Advanced Chemistry Research isimli uluslararası dergide yayınlandı.