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Mart ayı petrol ve doğal gaz üretimi verileri duyuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mart ayında üretilen petrol ve doğal gaz verilerini duyurdu.

Bilim ve Teknoloji 01.05.2021, 10:58
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Mart ayı petrol ve doğal gaz üretimi verileri duyuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mart ayında üretilen petrol ve doğal gaz verilerini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Enerjik Mart” başlığı ile Mart ayı petrol ve doğal gaz üretimi verileri açıklandı. Verilere göre, Mart ayında ham petrol üretimi 1 milyon 953 bin 705 varil, doğal gaz üretimi ise 30 milyon 478 bin 7 metreküp olarak kaydedildi.
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