Mars’taki “gizemli kapı” merak uyandırdı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından Mars’a ait yayınlanan fotoğraflarda gözüken "gizemli kapı" dikkat çekti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’a ait yeni fotoğraflar yayınladı. NASA’nın Curiosity Mars uzay aracı tarafından çekilen fotoğraflarda, kayaların arasında bulunan ve kapıya benzeyen bir oluşum dikkat çekti. "Gizemli kapı" için çeşitli teoriler ortaya atılırken, araştırmacılar konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kapı benzeri görüntünün Mars’ta 4 Mayıs’ta yaşanan depremin ardından kaya parçalarının çatlaması sonucu oluşması ihtimali üzerinde duruluyor. NASA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, fotoğrafın 7 Mayıs’ta Greenheugh Alınlığı olarak bilinen jeolojik noktada Mast Camera ile çekildiği aktarıldı.