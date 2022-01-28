Mars’a inen keşif aracı Perseverance, kırmızı gezegende bir yılı tamamladı

Uzay keşfi görevinde bir yılı geride bırakan Perseverance, mekanik hiçbir sorunla karşılaşmadan kırmızı gezegen hakkında benzersiz bilgi ve görüntüleri Dünya’ya ulaştırdı.

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticisi Castrol’ün NASA ile iş birliği devam ediyor. NASA, 18 Şubat 2021’de Mars’a indirdiği Perseverance (Azim) isimli keşif aracındaki yüksek teknolojili parçaların gezegendeki farklı hava koşullarına uyum sağlayarak sorunsuz bir şekilde çalışması için Castrol’ün özel olarak ürettiği yağları tercih etti.

Uzayda bir yıldır sorunsuz yüksek performans ve güçlü koruma

NASA’nın Mars’a 2021’in şubat ayında gönderdiği Perseverance keşif aracının en az bir Mars yılı (yaklaşık 687 gün) sorunsuz çalışması bekleniyor. Keşif görevinde bir yılını tamamlayan araç, gezegenin jeolojisi ve iklimi hakkında bilgiler verirken, daha önce görülmemiş netlikte görüntüleri ve daha önce duyulmamış Mars yüzeyindeki sesleri NASA’ya gönderiyor. Ayrıca Dünya’ya muhtemel bir geri dönüşte incelenmek üzere kaya ve tortu örnekleri toplayarak, çok uzun zaman önceden kalma mikrobiyal yaşamın belirtilerini arıyor.

Bu nedenle NASA, yüksek bütçeli ve çok önemli bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlayan uzay yolculukları sırasında öngörülebilen ya da ilk defa karşılaşılabilecek sorunlar karşısında yüksek performans gösterecek, dayanıklı madeni yağ ürünlerini tercih ediyor. Castrol ise yoğun mühendislik çalışmaları yürüten Ar-Ge ekibi ve yıllara dayalı deneyimi sayesinde NASA’nın istekleri ve yönlendirmeleriyle bu tür problemler karşısında en başarılı korumayı, en uzun süre, en yüksek dayanıklılıkla sunacak ürünler üretiyor.

Uzayın farklılık gösteren hava sıcaklıklarına dayanıklı

Uzun ve oldukça önemli hedefleri olan uzay yolculuklarında her an karşılaşılabilecek problemlerin başında düşük yer çekimi, hava sıcaklığındaki farklılıklar ve herhangi bir arıza durumunda hemen müdahale edilememesi gibi durumlar geliyor. İnsansız uzay yolculuklarının en büyük zorluğu olan elektronik ve mekanik araçların bakımlarının anında yapılamaması yüzünden kullanılan malzemelerin ve yağların tüm bu yolculuk sürecinde, ardından gezegene iniş sırasında ve sonrasındaki zorluklara karşı dayanıklı olması gerekiyor. Kırmızı gezegene yapılan ve Mars’ın yanı sıra diğer gezegenlerin oluşumu hakkında da bilim adamlarına önemli bilgiler sağlayacağı düşünülen bu önemli keşif yolculuklarında tüm elektronik ve mekanik aksamın uzun süre sorunsuz bir şekilde çalışması büyük önem arz ediyor. Bu yolculuklar sırasında uzayın sert şartlarına dayanarak muhtemel sürtünme problemlerine karşı uzun süreler boyunca ekipmanları koruyacak dayanıklı bir yağlama ürünü tercih ediliyor. Ayrıca Mars’a inilmesinden sonra yüzey sıcaklıklarındaki farklılıklara karşı elektronik ve mekanik aksamın korunması gerekiyor. Öğle saatlerinde Mars’ın ekvatorunda sıcaklık 20 derece iken kutuplarındaki sıcaklığın -153 dereceye kadar düşmesi ekipmanların dünya yüzeyinde karşılaşılması zor olan sıcaklık farklılıklarına karşı korunmasını da gerektiriyor.