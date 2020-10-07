Mars ile Dünya bu gece birbirine en yakın konuma gelecek

Ekim ayında en parlak gezegen

Mars güneşin etrafında dönüşünü 687 günde tamamlıyor. Dolayısıyla bir Mars yılı bir Dünya yılının yaklaşık iki katı uzunlukta. Mars 2020 yılını son derece parlak geçiriyor ve Ekim ayı boyunca gökyüzünde Jüpiter'den daha parlak olacak.