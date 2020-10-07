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Mars ile Dünya bu gece birbirine en yakın konuma gelecek
Mars ile Dünya 6 Ekim Salı gecesi, 2003'te bu yana birbirlerine en yakın mesafede olacak ve bu mesafe önümüzdeki 15 yıl boyunca hiç daha kısa olmayacak. Buna göre iki gezegen arasındaki mesafe bu gece 62,07 milyon km olacak. 27 Ağustos 2003'de bu mesafe 55,76 milyon km olmuştu. 2003 yılındaki kadar kısa bir mesafe ancak yeniden 28 Ağustos 2287 yılında gerçekleşecek.
Bilim ve Teknoloji 07.10.2020, 09:49
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Ekim ayında en parlak gezegen
Mars güneşin etrafında dönüşünü 687 günde tamamlıyor. Dolayısıyla bir Mars yılı bir Dünya yılının yaklaşık iki katı uzunlukta. Mars 2020 yılını son derece parlak geçiriyor ve Ekim ayı boyunca gökyüzünde Jüpiter'den daha parlak olacak.
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|1
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|0
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|0
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|0
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|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
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|7
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|5
|7
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|7
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|5
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|5
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|5
|2