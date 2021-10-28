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Mark Zuckerberg, Facebook'un adını da değiştirdi logosunu da...

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının “Meta” olacağını duyurdu.

Bilim ve Teknoloji 28.10.2021, 21:47 28.10.2021, 22:36
Mark Zuckerberg, Facebook'un adını da değiştirdi logosunu da...

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin geleceğe yönelik sanal gerçeklik vizyonunu kuşatma çabası kapsamında Meta adıyla yeniden markalaşacağını açıkladı.

Zuckerberg şirketin yeni vizyonunu "gerçeğe yakın sanal dünya" anlamına gelen "metaverse" ifadesiyle nitelendirdi.

Facebook'un bu hamlesi eski çalışan Frances Haugen'in sızdırdığı belgelere dayanılarak yapılan şirkete yönelik olumsuz haberlerin ardından geldi. Haugen, Facebook'u kârı güvenliğin üstünde tutmakla suçlamıştı.

Bugün gerçekleşen Facebook Connect Konferası’nda CEO Mark Zuckerberg, Facebook uygulamalarının ve teknolojilerinin yeni çatı markası Meta’yı duyurdu. Meta'nın odak noktası, metaverse’ü hayata geçirmek ve insanların bağlantı kurmasına, topluluklar bulmasına ve işletmeleri büyütmesine yardımcı olmak olacak.

28.10.2021 - Bugün gerçekleşen Facebook Connect Konferansı’nda Mark Zuckerberg yeni şirket vizyonunu ve yeni çatı markası Meta’yı tanıttı. Meta’nın yeni vizyonu doğrultusunda, yeni odak noktası metaverse'ü hayata geçirmek ve insanların bağlantı kurmasına, topluluklar bulmasına ve işlerini büyütmesine yardımcı olmak olacak. 

Her yıl düzenlenen Facebook Connect Konferansı, AR ve VR (Artırılmış ve Sanal Gerçeklik) geliştiricilerini, içerik üreticilerini ve pazarlamacıları bir araya getiriyor. Bu yılki sanal etkinlikte de, sosyal bağlantıdan eğlence, oyun, fitness, iş, eğitim ve ticarete kadar, metaverse tabanındaki deneyimlerin önümüzdeki on yılda nasıl şekilleneceği incelendi.  Ayrıca, Quest 2'de yeni nesil karma gerçeklik deneyimlerini mümkün kılacak Presence Platform da dahil olmak üzere, insanların metaverse dünyasına adım atmalarına yardımcı olacak yeni Meta araçları duyuruldu.

Metaverse, günümüzün çevrimiçi sosyal deneyimlerinin bir karışımı olarak bazen üç boyutlu ortama uzanacak ve fiziksel dünyada karşımıza çıkacak. İnsanların fiziksel olarak bir arada olamadıkları zamanlarda bile diğer insanlarla zengin deneyimler paylaşmalarına ve fiziksel dünyada yapamayacakları şeyleri birlikte yapmalarına olanak tanıyacak. Meta, sosyal teknolojilerin uzun yolculuğundaki bir sonraki evrim olarak yeni bir sayfa açıyor.

Metaverse, bazen üç boyutlu dünyayı kapsayarak bazen de fiziksel dünyada var olarak günümüzün çevrimiçi sosyal deneyimlerinin bir karışımı olarak öne çıkacak. Metaverse’de bugün bilgisayar veya telefon dendiğinde akla gelmeyen tamamen yeni kategorilerin yanı sıra arkadaşlarla bir araya gelmek, oyun oynamak, alışveriş yapmak gibi hayal edilebilecek hemen hemen her şey yapılabilecek. 

Metaverse sosyal teknolojilerin uzun yolculuğundaki bir sonraki evrim olarak öne çıkarken, bu dünya Meta için de yeni bir sayfa açacak.

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