Mamak’ta iki bin öğrenci bilim yolculuğuna çıktı

Ankara Mamak’ta Bilim Yolculuğu-2 projesi kapsamında bilime meraklı 49 okuldan iki bine yakın öğrenci fuarda bir araya geldi.

Bilime merak duyan herkesin heyecanla beklediği, TÜBİTAK’ın 4007 projesi çerçevesinde gerçekleşen Bilim Yolculuğu-2 buluşması, Ankara Mamak’ta Üreğil Millet Bahçesi’nde başladı. “Bilim Yolculuğu-2” buluşmasının açılışına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yavuz, Mamak’ta bulunan 49 okuldan 2000’e yakın öğrenci katıldı. Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen programda 16 farklı üniversiteden 66 akademisyen ve uzman 3 gün sürecek olan bilim buluşmasında gençlerle bir araya gelmeye devam edecek.

“Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin temelinde bilim yatmaktadır”

2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmemiz için bilime daha fazla önem vererek gençlerimizi daha donanımlı, teknoloji üretebilen ve kullanabilen nesiller olarak yetiştirilmesi gerektiğini aktaran Mamak Kaymakamı Sırmalı, “Bilim fuarları öğrenmeye istekli merak eden araştırmacı genç beyinlerin yetişmesine katkı sağlayan etkinliklerdir. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin temelinde bilim yatmaktadır” diye konuştu.

Kendilerini geliştirecek ortamlar sunuyoruz

Geleceğin Farabilerini, İbn-i Sinalarını yetiştirmek için Mamak belediyesi tarafından gençleri bilimle buluşturduklarını belirten Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Düğmeci, “Bilimden sanata, kültürden spora ve daha birçok alanda ilçemizi marka haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdaki yegane amacımız gençlerimizi doğru imkanlarla buluşturmak. Bu imkanlardan biri de gençlik merkezlerimiz. En kısa sürede merkezlerimizi hizmete sunarak, çocuklarımızı kendilerini geliştirebilecekleri ortamlarla buluşturacağız” ifadelerine yer verdi.