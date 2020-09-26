Mafia Definitive Edition Çıkış Yaptı

18 yıllık bir geçmişi bulunan ve oyun dünyasında yeri olan Mafia, en son üçüncü oyunu sonrasında karşımıza çıkmıştı. Fakat 18 yıllık bire seri, 2020’de görsel açıdan geri kalmaya başladı. Her ne kadar hikaye ve oynanış hala ciddi bir hayran kitlesine sahip olsa da oyunun grafik yapısını da 2020 yılına taşımak gerekiyordu. Bunun üzerine ilk oyunun güncellenmiş versiyonu olacak olan Mafia Definitive Edition duyurulmuştu.

Duyurulduğu andan bu yana merak edilen yeni oyun için beklenen an geldi çattı. Seriyi yeni nesle taşıyacak olan oyun bugün itibariyle yayınlandı.

Mafia Definitive Edition Tüm Platformlara Geldi

Geliştirici ekip tarafından söylenene göre oyun ana yapıma birebir sadık olarak geliştirildi. Hikaye ya da oynanış yapısı açısından çok önemli bir değişiklik yapılmadı. Değişikliğin yapıldığı kısım doğrudan oyunun grafikleri oldu.

Bir yandan karakter grafikleri bir yandan ise mekan grafiklerinde değişikliklerine gidildi. Yeni oyunun grafik yapısı baştan sona yenilenirken yine oyun müziklerinde de ana seriye bağlı kalındı. Sevilen birinci oyunun güncellenmiş versiyonu olan Mafia Definitive Edition için satışların 3 farklı platform için yapıldığını da söyleyelim.

Oyun hem PC hem Xbox hem de PS4 için yayına açıldı. Her platform için gelen yapımın, Xbox ve PC serisi için fiyatı ise 259 TL olarak açıklandı. Eklemedik ama PS4 için de fiyat aynı. Yeni grafiklerle beraber oyunun ne kadar ilgi göreceği ise zaman içerisinde görülecek.

Şimdilik yenilenmiş versiyonun grafikleri ve oyun yapısı için yorumlar oldukça olumlu. Zaten Mafia ilk oyununda da başarı elde etmiş olan bir yapım. Böyle bakıldığı zaman yenilenmiş versiyonun da sevilmemesi çok mümkün değil.