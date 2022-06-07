Madencilerin maruz kaldığı faktörlerin beyin sinyalleri üzerindeki değişimi incelenecek

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) projesiyle madencilerin maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik faktörlerin beyin sinyalleri üzerindeki değişimi incelenecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Öğr. Gör. Samet Çelik tarafından hazırlanan “Yer Altında Uzun Süreli Çalışmaya Bağlı Gerçekleşen Elektrofizyolojik Değişimlerin Olaya İlişkin Osilasyonlar Yöntemi İle İncelenmesi” başlıklı proje TÜBİTAK – 1002 Hızlı Destek Programı dahilinde desteklenmeye uygun görüldü.

Proje hakkında bilgiler veren Çelik, 12 ay boyunca madencilerde görülen kognitif ve emosyonel yıkımın inceleneceğini belirtti. Çelik, “Madencilerde yeraltında uzun süreli çalışmaya ve bunun sonucunda ortaya çıkan toksik gaz maruziyetinin, kognitif ve emosyonel yıkıma sebep olup olmadığı araştırılacaktır. Benzer şekilde çalışma koşullarının uzun vadede bellek ve dikkat başta olmak üzere diğer bilişsel işlevleri etkileyip etkilemediği merak konusudur. Bu proje ile birlikte hem zehirli gazların sinir sistemi ve biliş üzerindeki elektrofizyolojik etkileri incelenirken hem de elde edilecek bulguların işçi sağlığı ve güvenliği açısından yeni uygulama ve politikaların ortaya konmasına zemin oluşturacağı düşünülmektedir” diye konuştu.

Çelik, projenin BARÜ Edebiyat Fakültesi bünyesinde yeni kurulan Bilişsel Araştırmalar Laboratuvarında hayata geçirileceğini de kaydederek, “Her geçen gün büyüyen üniversitemizde insanlığa ulaşan bilimsel çalışmalar yapma gayretindeyiz. Bu doğrultuda bizleri daha kaliteli işler yapmaya teşvik eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile değerli destekleri için Dekanımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca projenin hazırlanmasında beni cesaretlendiren akademik danışmanım Prof. Dr. Bahar Güntekin’e ve meslektaşım Dr. Ebru Yıldırım’a da teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Projede emeği geçenleri tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, “Üniversitemizde bölgemizden başlayarak ülkemizin öncelikleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Üniversite olarak yaptığımız çalışmalarla bilim dünyasına değer katmaya ve üretileni insanlık yararına sunmaya gayret ediyor, bu yöndeki çabamızı her geçen gün artırmayı başarıyoruz. Bu düşüncelerle gayretleri dolayısıyla Öğr. Gör. Samet Çelik’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.