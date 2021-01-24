LOON PROJESİ SONLANDIRILDI!

Amerikan Google’ın çatı şirketi Alphabet’in 9 yıl önce “LOON” ismini verdiği global bir internet projesini hayata geçirmek üzere çalışmalara başlamıştı. Projede talep edilen lokasyonlara internet hizmeti vermek üzere tasarlanan yüksek irtifa balonlarının kullanılması planlanmıştı. Projeye göre, söz konusu balonlar Stratosfer’e kadar yükselerek gayet geniş bir alana internet bağlantısı sağlayacaklardı. Bu uğurda dünyanın farklı noktalarında çok sayıda denemeler gerçekleştirildi lakin maalesef proje daha fazla devam edemedi.

Alphabet tarafından konu özelinde yapılan açıklamalarda projenin sürdürülebilirliğinin olmaması ve maliyetlerin yüksek kalması sonucu bu kararın alınmak zorunda kalındığı, Stratosfere balon yerleştirmek ve gökyüzünde internet ağı yaratabilmek gibi imkansız gözle bakılan işlerin yapılabilirliğinin kanıtlanmasına karşın, “projenin sürdürülebilirliği” kalmadığı belirtildi.

Loon CEO’su Alastair Westgarth, farklı arayışlar içinde olduklarını, vazgeçmediklerini, milyarlarca insana internet ulaştırmak için çaba sarfettiklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk anlamında da aktif olan Alphabet, Loon projesi aracılığıyla Kenya’da ilk ticari internet hizmetini başlatmıştı. 2017 Maria Kasırgası’ndan sonra Porto Riko’da ve Peru’da 2019 yılında gerçekleşen depremden sonra olumsuz etkilenen lokasyonlara internet hizmetleri sağlamıştı.