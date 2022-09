Liseli öğrenciler İHA yarışmalarında Türkiye dereceleri kazandı

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü takımları, TEKNOFEST’de katıldıkları farklı kategorilerdeki yarışmalarda Türkiye dereceleri elde etti.

Bu yıl Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST 2022, Türkiye’nin farklı illerinden gelen takımların katılımıyla gerçekleştirildi. Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iki farklı takımla yer aldıkları kategorilerde Türkiye derecesi kazandı. Liseli gençlerin kazandığı dereceler arasında; bir takım Kutup Araştırmaları Yarışması’nda Türkiye ikincisi olurken, diğer takım ise Uluslararası Serbest Görev İHA kategorisinde üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Okul Müdürü İlhami Can, öğrencilerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da derece elde etmelerinden dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

“Bu yıl da başarımızı tekrar etmiş olduk”

Kutup Araştırmaları Yarışması’nda Türkiye ikincisi olan takımın danışman öğretmenliğini yapan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Öğretmeni Hamit Yılmaz, aynı kategoride geçen yıl kazandıkları başarıyı yinelediklerini belirterek, “Başarı elde etmenin ötesinde bu başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettirmek daha önemli. Biz de bu yıl bunu başardık. Geçtiğimiz yıl yine aynı yarışmada yine Türkiye ikincisi olmuştuk. Bu yıl da başarımızı tekrar etmiş olduk. Geçen yıl aynı zamanda TEKNOFEST’te farklı kategoride Türkiye birinciliği elde etmiştik. İstikrarlı bir şekilde farklı öğrencilerle birlikte farklı yarışmalarda benzer dereceleri almaya devam ediyoruz. Burası bir havacılık okulu. Uygulama anlamında çocukların çok desteklendiği, birçok kabiliyet kazandığı bir okul. Bu tarz yarışmalara katılmak ve oralarda dereceler almak onların özgüvenini artırıyor. Bunun da ötesinde, sonrasında çocukların istihdam alanlarının artması konusunda da büyük katkılar sağlıyor diyebilirim”

“Biz 8 lise takımından biriydik”

TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA kategorisine katılan takımın danışmanlığını yapan Uçak Bakım Alanı Uçak Elektroniği Öğretmeni Gürsel Deniz ise yarışmaya katılan 98 takımdan 90 tanesinin üniversite öğrencilerinden oluştuğunu vurgulayarak, “Tasarlamış olduğumuz İHA’mız belirlenmiş iki nokta arasında çizgisel rota takibi yaparak, rota bittikten sonra yapay zeka yüz tanıma sistemini çalıştırarak alıcıya kargonun teslimatını gerçekleştiriyor. Alıcıyla kargo arasındaki iletişimin kopmaması adına kargonun teslim edileceği süre İHA tarafından alıcıya gönderilerek uçuş görevine başlıyor. Artık yarışmaya hazır olduğuna kanaat getirdikten sonra uçuş testlerine başladık. Kütahya’da yapılan yarışmalarda 90’ı üniversite takımı olmak üzere 98 takım yarıştı. Biz 8 lise takımından biriydik. Öğrencilerimiz sürecin başında bilgi birikimleri kısıtlıyken 6 aylık süreç içerisinde kendilerini geliştirerek bronz performansı ödülü aldılar ve emeklerini taçlandırdılar” ifadelerini kullandı.

“Bu başarılarımız her sene olduğu gibi artarak devam edecek”

Okul idaresi olarak maddi ve manevi açıdan, proje üretmek isteyen bütün öğrencilere destek olduklarını ifade eden Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhami Can, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST’te dereceler elde ettik. Bunlardan bir tanesi İHA Serbest kategoride uluslararası alanda 98 takımın katıldığı, bunların 90’ının üniversite ve 7 farklı ülkeden takımın olduğu yarışmada biz üçüncü olduk. Bunun için çok gururluyuz. Yine aynı şekilde Kutup Araştırmaları Yarışması’nda da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye ikincisi olduk. Ödüllerimizi Samsun’da aldık. Bu başarılarımız her sene olduğu gibi artarak devam edecek. Öğrencilerimiz her alanda proje üretmeye başladılar. Okul idaresi olarak hem maddi hem de manevi tam destek veriyoruz. Milli eğitim müdürlüklerimiz bize desteklerini esirgemiyorlar. Tabiİ ki bu destekler olunca öğrenci ve öğretmenlerimiz projeleri artırarak devam ettiriyorlar. Böylelikle başarı kendiliğinden geliyor” şeklinde konuştu.