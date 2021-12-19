Lise öğrencilerinin geliştirdiği robot denizleri tertemiz yapacak

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, uzaktan kumanda ile kontrol edilen deniz temizleme robotu geliştirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir lisenin öğrencileri, temiz bir dünya hedefiyle projeler geliştiriyor. Bu kapsamda öğrenciler, yazılım ve çizimlerini kendilerinin yaptığı ’Koridoras’ adını verdikleri deniz temizleme robotu üretti. Öğrencilerin geliştirdiği robot, uzaktan kumanda ediliyor ve denizdeki pislikleri haznesinde topluyor. Öğrenciler şimdi de robotun uzaktan kumanda haricinde otonom olarak yani kendi kendisine denizde dolaşarak temizlik yapabilmesi için çaba sarf ediyor.

“Dünyayı daha güzel bir hale getirebileceğimizi düşünüyoruz”

Koridoras adı verilen proje hakkında bilgi veren 16 yaşındaki lise öğrencisi Efe Budakoğlu, "Aslında bizim üzerine en çok uğraştığımız projelerden biri. Çünkü oldukça kapsamlı bir proje. Bu projeyi yapma amacımız aslında denizdeki pislikleri, özellikle müsilajı görmemizdi ve bunun üzerinden biz de çalışmaya devam etmeye karar verdik. Sonuç olarak prototiplerden sonra Koridoras adını verdiğimiz robotumuz ortaya çıktı. Biz bu robotun yapımında öncelikle bir prototip hazırladık. Ondan sonra Türk Alman Üniversitesi’yle birlikte mentörler aracılığıyla konuşmaya başladık. Mentörlerimizle birlikte görüntü işleme üzerine kodlar yazdık. Bir uygulamadan da 3 boyutlu çizimini yaptık. Sonrasında çizdiğimiz robotu sanayide yaptırdık ve yazdığımız kodlarla birlikte bu robot üzerinden görüntü işlemeye başladık. Şu an yaptığımız bu robot, plastiği, metali kendisi tanımlayabiliyor. Bu sayede maddeyi ayırt edebiliyor. Oldukça fazla maddeyi de toplayabiliyor. Şu anlık uzaktan kumanda ediyoruz robotumuzu ancak ilerletmeyi, üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. Bu sayede otonom adını verdiğimiz bir şekilde robotun kendi kendine de temizlik yapabileceğini düşünüyoruz. Biz öncelikle insanlarla el ele verip bu projeleri geliştirmeyi sonrasında ise dünyaya bu gibi projeleri yaymayı amaçlıyoruz. Böylelikle dünyayı daha güzel bir hale getirebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.