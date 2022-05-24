lifebox çekilişinin talihlileri belli oldu

Turkcell’in kişisel bulut depolama hizmeti lifebox uygulaması tarafından PhotoPick özelliğinin kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen çekiliş kampanyasının talihlileri belli oldu.

Kişisel bulut depolama servisi lifebox tarafından düzenlenen çekiliş kampanyasının kazananları belli oldu. 01.11.2021-01.02.2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde lifebox uygulamasında yer alan PhotoPick özelliğinin kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen çekilişe yaklaşık 410 bin katılım sağlandı. Yapılan açıklamaya göre, araba kazanan talihli Balıkesir’den Süleyman Kızılkurt olurken; Vespa kazanan talihliler ise Ankara’dan Ayten Terzi, Mersin’den Mehmet Kemal Doğan ve İstanbul’dan Mustafa Kadıoğlu oldu. Anahtar teslimleri, lifebox direktörü Sezer Yeşiltaş tarafından gerçekleştirildi.

PhotoPick en çok beğeni alabilecek fotoğrafı analiz ediyor

Verilen bilgiye göre kişisel bulut depolama servisi, Türkiye’den doğarak dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarına güvenli ve sadeleştirilmiş bir bulut deneyimi sunuyor. Uygulama, PhotoPick özelliğiyle sosyal medyada en çok beğeni alabilecek fotoğraf analizi yapıyor. Bu özellik, sosyal medyada yapılacak paylaşımlar konusunda tavsiyeler vererek daha aktif bir sosyal medya deneyimi vadediyor. PhotoPick ile uygulamaya yüklenilen fotoğraflar puanlanıyor ve hangi fotoğrafın daha fazla etkileşim yaratabileceğine dair öneri alınıyor. Böylelikle otomatik yedekleme, yüz ve obje tanıma ve fotoğrafları akıllı albümlere göre klasörleme gibi özellikleriyle kullanıcılarına daha iyi bir depolama deneyimi sunan kişisel bulut depolama servisi, kullanıcılarını hangi fotoğrafı paylaşacağının kararsızlığından da kurtarıyor.

Bir sonraki çekiliş kampanyası, haziran ayında kişisel bulut depolama servisinin Instagram sayfasından duyurulacak ve talihlilere sürpriz hediyeler verilecek.