Kuzey Kore’nin yörüngeye uydu gönderme girişimi başarısız oldu

Kuzey Kore’nin askeri keşif uydusu "Malligyong-1"i yörüngeye göndermek üzere fırlattığı yeni "Chollima-1" roketi, motor arızası nedeniyle Sarı Deniz’e düştü. Pyongyang, fırlatma girişiminin en kısa sürede tekrarlanacağını açıkladı.

ABD’nin askeri faaliyetlerini izlemeyi amaçlayan ilk askeri keşif uydusunu 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında yörüngeye göndermeyi planladığını duyuran Kuzey Kore, ilk denemesini bugün gerçekleştirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang’ın saat 06.29 sıralarında ülkenin kuzeybatısındaki Dongchang-ri yakınlarından güney istikametine doğru bir roket fırlattığı bildirildi. Büyük Okyanus’un kollarından biri olan Sarı Deniz üzerinden geçen roketin kısa süre sonra radardan kaybolduğu belirtilirken, Güney Kore’nin ABD ile iş birliği içinde detaylı analiz çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı. Güney Kore ordusu, ilerleyen saatlerde ise Pyongyang’ın roketine ait olduğu değerlendirilen parçaların Sarı Deniz’de bulunduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Kuzey Kore’den açıklama

Kuzey Kore yönetimi de yaptığı yazılı açıklamada, askeri keşif uydusu fırlatma girişimini doğruladı. "Malligyong-1" adlı uyduyu taşıyan yeni "Chollima-1" roketinin Kuzey Phyongan’ın Cholsan bölgesindeki Sohae Uydu Fırlatma Sahası’ndan 06.27’de fırlatıldığı, roketin ikinci aşama motorundaki arıza nedeniyle Sarı Deniz’e düştüğü kaydedildi. Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi’nin kazaya neden olan arıza ile ilgili detaylı inceleme başlattığı vurgulanırken, fırlatma girişiminin en kısa sürede tekrarlanacağı ifade edildi.

Japonya’da ve Güney Kore’de alarm verildi

Japonya hükümeti de denemeyi doğrularken, ülkenin Okinawa eyaletinde J-Alert sistemi aracılığıyla acil durum uyarısı yayınlandı. Bölge sakinleri muhtemel risk nedeniyle saat 06.30’da kapalı alanlara ve sığınaklara gitmeye çağırılırken, roketin Japonya için risk oluşturmadığının anlaşılması üzerine acil durum uyarısı sabah 07.00’de kaldırıldı. Güney Kore’nin başkenti Seul’da da halkın siren sesleriyle uyandığı ve tahliyeler için vatandaşlara hazırlıklı olması gerektiğini içeren acil durum mesajı gönderildiği ifade edildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, hükümetin fırlatma girişimi ilgili bilgi toplama ve analiz faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, ülke sınırlarında herhangi bir zarar tespit edilmediğini açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno da ülkesinin Pyongyang’ı diplomatik yollar ile protesto ettiğini belirtti.

Pyongyang tarih vermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz nisan ayında ülkesinin ilk keşif uydusunun üretiminin tamamlandığını açıklayarak, Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi’ne fırlatma için son hazırlıkları tamamlama talimatı vermişti. Devlet medyası, bu ayın ortalarında söz konusu uyduya ait olduğu iddia edilen fotoğrafları dünya kamuoyu ile paylaşırken, son olarak Kuzey Kore’nin Japon makamlarını 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında yapılması beklenen uydu fırlatma girişimi hakkında bilgilendirdiği kamuoyuna yansımıştı. Pyongyang’ın açıklamalarının ardından Güney Kore ve Japonya teyakkuza geçmişti.