Kuzey Kore’nin ilk keşif uydusunun üretimi tamamlandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin ilk keşif uydusunun üretiminin tamamlandığını açıklayarak, Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi’ne fırlatma için son hazırlıkları tamamlama talimatı verdi.

Son aylarda gerçekleştirdiği silah testleri ile adından sıkça söz ettiren Kuzey Kore’den bu kez geliştirdiği yeni keşif uydusuna dair açıklama geldi. Dün Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi’ni (NADA) ziyaret eden lider Kim Jong Un, ülkenin ilk keşif uydusunun üretiminin bu ay içinde tamamlandığını açıkladı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) göre, yetkililere ilk keşif uydusunu fırlatmak için son hazırlıkların tamamlanması talimatı veren Kim, uzaya yönelik teknolojilerin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesinin ülkeyi bir uzay gücüne dönüştürmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. ABD ve Güney Kore’nin bölgedeki faaliyetleri ile ülkesinin egemenliğini ihlal etmeyi sürdürdüğünü savunan Kim, düşman kuvvetlerinin hareketlerini izleyebilmek için uzay keşif faaliyetlerini en kritik görev olarak belirlediklerini ifade etti. Kim, ilerleyen dönemde birden fazla keşif uydusunu yörüngeye göndermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.