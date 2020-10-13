Kuveyt Türk’ten çocuklar için yepyeni bir ürün: “Dijital Kâşif”

Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan, Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, çocuklara özel tasarladığı Dijital Kâşif ürünlerini müşterilerine sundu. Dijital Kâşif Katılma Hesabı, Dijital Kâşif Kart ve Dijital Kâşif Mobil Uygulamadan oluşan yeni ürünler sayesinde çocuklar artık hem harcamalarını kontrol ederek gelecekleri için birikim yapabiliyor hem de finansal okuryazarlık düzeylerini geliştirebiliyor.

“Çocuklarımızın keşif ruhundan ilham aldık”

Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, ‘Dijital Kâşif’ ürünleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Değişen şartlara göre şekillenen müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz finansal ürün ve hizmetlerimizi etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji ve inovasyon eksenli çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla önemli başarılara imza atıyor ve bu sayede sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında bu kez geleceğimizin meşaleleri olarak gördüğümüz çocuklarımız için yepyeni ürünlerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü çocukların bilinçli bir şekilde yetiştirilmesi durumunda dünyayı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Çocukların keşif ruhundan ilhamla hazırladığımız ‘Dijital Kâşif’ ürünlerimiz sayesinde çocuklarımıza tasarrufu, bilinçli tüketimi ve finansal okuryazarlığı öğretmeyi ve bu sayede çocukların finans konusunda bilinçli bir şekilde yetiştirilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Kuveyt Türk olarak çocukları bilinçli tüketime, ebeveynleri de çocuklarının geleceğini güvence altına almaya davet ediyoruz” dedi.

Dijital Kâşif Kart ile çocuklar hesaplarını bilecek

Dijital Kâşifler için özel olarak tasarlanmış olan Dijital Kâşif Kart ile çocuklar, günlük belirlenen limitlerde harcama yapabiliyor, kartı online alışverişlerde kullanılabiliyor veya nakit ihtiyacı olması durumunda ATM aracılığıyla hesabından para çekilebiliyor. Dijital Kâşif Kartın standart 100 TL olan harcama ve para çekme limitleri, kart alınırken velinin/vasinin talebine göre değişiklik gösterebiliyor. Belirlenen limitler Kuveyt Türk şubeleri ve Çağrı Merkezi’nden daha sonra da güncellenebiliyor.

Dijital Kâşif Mobil Uygulama

Dijital Kâşif Mobil Uygulaması ise çocukların hesap bakiyesini ve hesap hareketlerini görüntülemesine imkân vererek kişisel bütçe yönetimine ve finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlıyor. Mobil uygulama, Android veya iOS işletim sistemli tüm akıllı telefonlara indirilebiliyor. Dijital Kâşif cari ve katılma hesaplarının görüntülenebildiği uygulama üzerinden Dijital Kâşifler kendi IBAN bilgilerini öğrenebiliyor, öğrendiği bilgileri velisiyle paylaşarak harçlık da isteyebiliyor.

Dijital Kâşif Hesapları

Kuveyt Türk’ün sunduğu “Dijital Kâşif Cari Hesabı” ve “Dijital Kâşif Katılma Hesabı” çocukların hem harçlıklarının birikime dönüşmesine hem de ebeveynlerin çocukları için düzenli birikim yapmasına olanak sağlıyor.

Dijital Kâşif hesapları en fazla 18 yaşına kadar olan müşteriler tarafından TL, dolar, euro ve altın cinslerinden açılabiliyor.

Dijital Kâşif Cari ve Dijital Kâşif Katılma hesaplarına, hesap açılış esnasında çocuğun velisinin/vasisinin hesabından veya kredi kartından düzenli talimatlar verilebiliyor.

Talimat limitlerinin asgari tutarı TL hesaplarda 50 TL, dolar ve euro hesaplarda 50 dolar veya 50 euro, altın hesaplarda ise 1 gr altın.

Dijital Kâşif Katılma Hesapları aylık vadeli olarak da açılabiliyor.

Görev Mars Oyunu Kuveyt Türk şubelerinde

Tüm bunların yanı sıra Kuveyt Türk, bilime ve teknolojiye önem veren, merak eden, sorgulayan ve geleceğe yön verecek olan Dijital Kâşifler için kodlama oyunu Görev Mars’ı geliştirdi. Görev Mars oyunu çocukların hem bilimsel gelişimine katkı sağlıyor hem de kodlama dünyasıyla tanışmasına imkân veriyor. Görev Mars Oyununun hediye edilmesi için Dijital Kâşif Kartın alınması yeterli oluyor.

Dijital Kâşif hakkında daha fazla bilgi için: www.kuveytturk.com.tr/bireysel/dijital-kasif