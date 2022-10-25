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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde de güneş tutulması gözlemlendi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bugün gerçekleşen parçalı güneş tutulmasını yüzlerce öğrenci izledi. Tavşanlı ilçesi Moymul Ortaokulu’nda 6. sınıf öğrencileri Fen Bilimleri öğretmenlerinin rehberliğinde "Güneş Tutulması " konusunu bir okul etkinliği çerçevesinde yaşayarak öğrendiler.
Bilim ve Teknoloji 25.10.2022, 16:10
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bugün gerçekleşen parçalı güneş tutulmasını yüzlerce öğrenci izledi. Tavşanlı ilçesi Moymul Ortaokulu’nda 6. sınıf öğrencileri Fen Bilimleri öğretmenlerinin rehberliğinde "Güneş Tutulması " konusunu bir okul etkinliği çerçevesinde yaşayarak öğrendiler.
Okul bahçesinde, parçalı güneş tutulmasını yüzlerce öğrenci özel gözlüklerle gözlemledi.
Öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve okul çıkış saatince çocuklarını okula almaya gelen veliler de güneş tutulmasını gözlemledi.
Bazı öğrencilerin de yanlarında kaynak gözlüğü getirdiği görüldü.