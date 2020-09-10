Kullanılmış cep telefonu ve tabletler için yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” 22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik ile ilgili açıklamalar yapan Kırçıl Hukuk Bürosu Kurucu ve Yöneticisi Av. Burcu Kırçıl, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenerek sertifikalandırılması ve ambalajlanması sonrasında “yenilenmiş ürün” olarak garanti belgesi ile satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiğini söyledi.

Av. Burcu Kırçıl, yönetmelik kapsamındaki kullanılmış ürünlerin, yenileme merkezleri tarafından Bakanlığın veya Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebileceğini; yenilenen kullanılmış malların, sertifikalandırılıp ambalajlandıktan sonra “yenilenmiş ürün” olarak yeniden satışa sunulabileceğini söyledi.

Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Olacak

Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl süreyle kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması şartı aranacağını açıklayan Av. Burcu Kırçıl, “Satışa çıkarılmış yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, ‘Yenilenmiş Ürün’ ibaresine ve yenileme merkezinin bilgisine yer verilmesi zorunlu olacak. Bu sayede tüketicilerin yeni ürün ile yenilenmiş ürün arasında kolaylıkla ayrım yapabilmesi sağlanacak. Yenileme işlemi yapılırken yenilenen tüm parçaların üretici ya da üreticinin yetki verdiği ithalatçıya ait onaylı parçalar olması halinde, ‘Üretici Onaylı Parçalar Kullanılarak Yenilenmiş Ürün’ ibaresine yer verilerek tüketici bu konuda aydınlatılacak.” diye konuştu. Av. Burcu Kırçıl ayrıca yönetmelik kapsamında yenilenmiş ürüne ait Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun da satışa sunulmuş ürüne ait ambalaja dahil edilmesinin zorunlu tutulduğunu vurguladı.

Yönetmelik Kapsamında neler var?

· Yenilenmiş ürün ‘Yenilenmiş Ürün Garantisi’ ile satışa sunulacak. Bu garanti; yenilenmiş ürünle ilgili değişim, onarım, bakım, bedel iadesi, bedel indirimi vb. taahhütleri de içeriyor.

· Yenilenmiş ürünün garanti süresi, yenilenmiş ürünün tüketiciye teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olacak. Yenilenmiş olan ürünün garantisinden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden hem yetkili satıcı hem de yenileme merkezi birlikte sorumlu tutuluyor.

· Yenileme merkezlerinin kuruluş, başvuru ve izinleri ile yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar da yönetmelik kapsamında ele alınıyor. Buna göre, yenileme merkezlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı ‘Yenileme Yetki Belgesi’ alması zorunlu tutuluyor. Yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için "Bakanlıkça veya TSE tarafından belirlenen düzenleme veya standartlara uygun hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olma" şartı bulunuyor.

İkinci El Ürün Satışına Yönelik İlk Düzenleme

Yönetmelik kapsamında, yetkili satıcılar, yetkili alıcılar ve yenileme merkezleri için yenileme süreçlerinin yürütülmesi ve malların yeniden satışa sunulması bakımından detaylı yükümlülükler getirildiğini de sözlerine ekleyen Av. Burcu Kırçıl, yapılan düzenleme ile kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasının, bu sayede kaynakların ve çevrenin korunmasının amaçlandığını söyledi.

Söz konusu yönetmeliğin, ikinci el tüketici ürünlerinin yeniden satışı ile ilgili ilk düzenleme olduğunu vurgulayan Av. Burcu Kırçıl, “İlgili yönetmelik yenileme merkezlerinin açılması ile yepyeni bir istihdam yaratmasının yanı sıra tüketicilerin de daha düşük bedellerle, güvenilir ve garantili ikinci el cihaz almalarına imkan sağlaması nedeni ile de önem taşıyor.” dedi.