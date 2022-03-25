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KTÜ’lü öğrenciler NASA tarafından düzenlenen yarışmada uydu fırlatacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uzay Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan uydu, NASA tarafından düzenlenen yarışmada gökyüzüne fırlatılacak. Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile uzay ve havacılık teknoloji şirketi tarafından düzenlenen dünyanın en prestijli model uydu yarışması olan CanSat Competition’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzay Kulübü öğrencileri finalde yer alacak.

Bilim ve Teknoloji 25.03.2022, 09:22
KTÜ’lü öğrenciler NASA tarafından düzenlenen yarışmada uydu fırlatacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uzay Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan uydu, NASA tarafından düzenlenen yarışmada gökyüzüne fırlatılacak. Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile uzay ve havacılık teknoloji şirketi tarafından düzenlenen dünyanın en prestijli model uydu yarışması olan CanSat Competition’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzay Kulübü öğrencileri finalde yer alacak.

Türkiye’deki Teknofest Türksat Model Uydu Yarışmasına 6 yıldır katılan tek ekip olma özelliğine sahip olan KTÜ Uzay Kulübü, dünyanın en prestijli model uydu yarışması olan CanSat Competition’da finalde yer alacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri Kadri Can Ülker, Alipaşa Öksüz, Mustafa Durukan, Enes Mercan, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Duysak, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yunus Gündüz, Mustafa Filiz, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü öğrencisi Resul Yılmaz, Harita Mühendisliği öğrencisi Duhan Günsel’den oluşan 9 kişilik KTÜ UZAY CanSat takımı ön tasarım rapor aşamasını yüzde 99,0741 puanla tamamlayarak dünya 4.’sü oldu. Ön elemenin ardından ilk 48 takım arasına girerek finallere gitmeye hak kazanan KTÜ Uzay Kulübü, 1 Nisan tarihinde Kritik Tasarım Raporu’nu gönderecek. Sonrasında çevresel testleri gerçekleştirecek olan öğrenciler, 9-12 Haziran tarihlerinde ise Amerika Birleşik Devletleri Virginia eyaletindeki Virginia Tech Üniversitesi kampüsünde uydularını roketle 700 metreye fırlatacak.

Öğrencilerin ürettiği Model Uydu, 700 metre irtifadan yere inerken çeşitli haberleşme ve mekanik görevlerini gerçekleştirecek. Uçuş sonrası hakemlere yapılacak sunumlar sonrasında yarışma sonucu belirlenecek. Dünyada 100 üzerinde başvuru alan yarışmada KTÜ Uzay CanSat Takımı başarılarını devam ettirmek için atölyelerinde gönüllü olarak çalışmalarına devam ediyor. 7 aylık zorlu bir sürecin sonucu olacak uçuş sonrasında dünya birinciliği hedefleyen takımın kaptanı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kadri Can Ülker, “Bu sene takımımızın Amerika’da katılacağı yarışmada takım kaptanlığını üstlenmekteyim. Geçtiğimiz rapor aşamasını yani ilk eleme olan aşamayı dünya dördüncüsü olarak tamamladık. Önümüzdeki kritik tasarım aşaması ve sonraki testler sonucunda 9-12 Haziran tarihinde Amerika’daki CanSat yarışmasına katılacağız. Öncelikle bizim katıldığımız yarışmalar model uydu üzerine yapılan yarışmalar. Bu yarışmaların ana amacı haberleşme uydusunun görevlerini yer yüzünde icra etmektir. Bunu yapmak için de uydularımız bir rokete konulup 700 metre irtifaya gönderiliyor. 700 metre irtifadan yere inerken üzerindeki çeşitli sensör verilerini yer istasyonumuza aktarmaktalar. Bu konsept, bizim yarışmalarımızda ana işleyiş şeklindedir" dedi.

"Şansımızı çok yüksek görüyorum"

Yaptıkları tasarımların daha önce dünyada yapılmadığını belirten Ülker, "Geçtiğimiz senelerde NASA’nın Mars’ta bir görevi olan bir helikopter havalandı ve indi. Bunu aslında mesela Mars’ın üzerine bırakılan bir cihaz olarak düşünebilirsiniz. Bu uydu iniş yaparak üzerindeki sensörler yardımıyla verileri toplayarak dünyamıza iletebilir. Amerika’daki yarışacak ekip 9 kişiden oluşmakta. Ekibimizde Elektrik Elektronik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümünden öğrenciler bulunuyor. Şansımızı çok yüksek görüyorum. Birinciliğe oynayan bir takımız. İnşallah Amerika’dan birincilikle döneceğiz. Yarışmaya, Amerika’dan Avrupa’dan, Endonezya, Hindistan, Çin, Türkiye’den takımlar katılıyor. Bizi aslında en çok Türkiye içindeki takımlar zorluyor. Bunun yanında Hindistan zorlayabilir. Ön tasarım raporumuzu Şubat’ta gönderdik ve rapor sonucunda Amerikan hakemlerle bir sunum gerçekleştirdik. Bu sunum sonucunda bizim rapor puanımız yüz üzerinden 99,07 olarak belirlendi. Bu puanla da dünya dördüncüsü olarak sıralamada yer aldık. Önümüzdeki 1 Nisan’da kritik tasarım raporu var bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz birincilik. Kurduğumuz vizyon ve misyon doğrultusunda ülkemizdeki uzay çalışmalarına ilerde yön vermek amacıyla bir küp uydu projesi bunun yanında yer istasyonu projesi gütmekteyiz. Bunların yanında kulübümüzden mezun olan öğrencilerimizin Türkiye’de savunma sanayi ve uzay ve havacılık alanında çalışmalara devam ettiğini biliyoruz ve bunları destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

2016 yılında 3.’lük derecesi, 2021 yılında iki ekibiyle 3.’lük ve 4.’lük dereceleri elde eden KTÜ Uzay Kulübü, uluslararası arenada ise 2019 yılında İran’da düzenlenen Model Uydu Yarışmasında Profesyonel Kategoride 3.’lük ve 2021 yılında düzenlenen Latin Amerika Roket Yarışmasında 2.’lik ödülü elde etti.

KTÜ Uzay Kulübü, Türkiye’de uzaya olan farkındalığı arttırmak ve bu alandaki teknoloji çalışmalarını yaygınlaştırmak anlamında yarışma sonrası bir girişim ile Türkiye’de uzay çalışmalarına katkıda bulunmak istiyor.

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