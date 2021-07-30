“Kärcher Türkiye için 2022 atılım yılı olacak”

Temizlik makineleri sektörü pandemi ile büyümesini artırırken, elektrikli süpürge alanı Türkiye’de yaklaşık 4 milyon adetlik bir pazar büyüklüğüne ulaştı. Temizlik teknolojilerinde dünya devi olan Kärcher’in Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, pandemi süresince insanların daha fazla temizlik cihazı satın aldığını vurguladı. Bu dönemde Türkiye’de özellikle bireysel kullanımın da olduğu buharlı temizlik makinesinin satışında büyük artış yaşandığını anlatan Gökmen, “Türkiye’de 2 yılda satacağımız cihaz miktarını kısa sürede sattık. Almanya’da bu alanda 1 milyon adede yakın yapıyoruz. Kärcher bünyesinde 4 bin civarında ürün çeşidi var, bunların yüzde 98’i Türkiye pazarında da satılıyor” dedi.

Türkiye’de 22 milyon hane bulunmasının, potansiyelin güçlü olduğuna işaret ettiğini belirten Gökmen, özellikle cam silme ve buharlı temizlik makinelerinde Kärcher’in Türkiye’de pazar lideri olduğunu aktardı. Son 6-7 yıldır büyüme alanında Türkiye’de hızlı yol katettiklerini ifade eden Gökhan Gökmen, “bu yıl Türkiye’de yüzde 40 büyüme hedefliyoruz” dedi.

“İlk 6 ayda yüzde 47 büyüme”

Türkiye’de uzun dönem büyümelerinin dalgalanan döviz kuruna rağmen çok sağlıklı olduğunu, 2015’den bu yana Euro bazında yüzde 110 büyüme kaydettiklerini belirten Gökmen, Kärcher Türkiye için önümüzdeki yılın atılım yılı olacağını ifade etti. Gökmen şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de şu an 11 konsept Kärcher Center mağazamız var. İstanbul’da bu yıl 1, 2022’de de en az 2 adet yeni mağaza açacağız. Bu yıl için mütevazi bir hedef koyduk, geçen yıl ile başa baş olsun yeter, dedik. Çünkü hedefi temmuz – ağustos aylarında belirliyoruz. Genel öngörüler 2021’in süper pozitif olmayacağı, ne olacağının bilinmediği bir dönem üzerine şekillendi. Ama Kärcher Türkiye’nin ilk 6 ay sonuçları çok başarılı gerçekleşti.

Türkiye’de temizlik hassasiyetinin ön planda olması, nüfusun fazlalığı Kärcher Türkiye’nin büyüme hızına pozitif katkı sağlıyor. Diğer taraftan alışverişi seven bir ülkedeyiz ve kredi kartı kullanımı çok yaygın. Bu yılın ilk yarısında Almanya yüzde 3 - 4 büyürken biz şu anda yüzde 47 büyümedeyiz. Teknoloji lideri olma hedefimiz var.”

Türkiye’de profesyonel ürünler pazarında yüzde 70, perakende tarafında ise yüzde 30 paya sahip olduklarını belirten Gökhan Gökmen, “Globalde bu oran 50-50. Türkiye’de de bu payı eşitleme hedefimiz var. Bu yıl perakendede yüzde 40’ı bulabiliriz” dedi. Şu anda Kärcher Türkiye’de 80’i aşkın çalışanları olduğunu söyleyen Gökmen, gelecek yıl çalışan sayısının 100 kişiyi aşacağını da aktardı.