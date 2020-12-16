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Korona virüs ile ilgili şok iddia

Yaptığı keşiflerle adından söz ettiren Balıkesirli Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, koronavirüsün Çin’den yayılma şeklinin ışınlanma testlerinden kaynaklandığını ileri sürdü. Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında ve aylarca denizde seferde olan gemilerde hastalığın görülmesini örnek vererek, Çin’in ışınlanma deneyi yaparken koordinatlarda yaptığı hatadan virüsü dünyaya bulaştırdığını iddia etti.

Bilim ve Teknoloji 16.12.2020, 09:18
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Korona virüs ile ilgili şok iddia

Yaptığı keşiflerle adından söz ettiren Balıkesirli Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, koronavirüsün Çin’den yayılma şeklinin ışınlanma testlerinden kaynaklandığını ileri sürdü. Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında ve aylarca denizde seferde olan gemilerde hastalığın görülmesini örnek vererek, Çin’in ışınlanma deneyi yaparken koordinatlarda yaptığı hatadan virüsü dünyaya bulaştırdığını iddia etti.

Çin’in 2002 yılından bu yana ışınlanma deneyleri yaptığını takip ettiğini söyleyen Cengiz Çetin, Çin’in daha da ileri giderek bir canlıyı ışınlama deneyiyle virüsü 1 saniye içerisinde tüm dünyaya bulaştırmış olabileceğini ifade etti. Çetin, “Deneyde tespit edilen noktaya zamanında gidilememesi, değişik noktalara yollanması sonucu aniden mutasyona uğrayan, bir nevi elektrik çarpan virüs çılgına döndü” dedi.

“Covid-19’un yayılmasına ışınlanma sebep oldu”

Balıkesirli kaşif Cengiz Çetin koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden mezun oldum. Daha sonra Türk Standartları Enstitüsü’ne girdim. Yıllarca orada çalıştıktan sonra emekli oldum ve serbest çalışmaya başladım. Bu esnada başımıza gelen bir takım sıkıntılar sonucu bazı sistemler üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Alkol habercisi, sessizlik habercisi, yangın habercisi, çarpışma habercisi, deprem habercisi gibi sistemleri geliştirdim. Son olarak bütün dünyanın başına bir felaket şekline gelen covid-19 salgını üzerine araştırmalar yaptım ve bazı bulgulara ulaştım. Edindiğim bilgi ve tecrübelerden de yola çıkarak ve çeşitli kaynakları incelemeler yaparak bazı ipuçlarına ulaştım. Bunlardan bir tanesi covid-19’un yayılma sebebi olarak Çin’in covid-19 üzerine ışınlama deneyi yapıyor” diye konuştu.

“Bir nevi elektrik çarpan virüs çılgına döndü”

Çin’in ışınlanma deneyini 2002 yılından bu yana yaptığını söyleyen Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin, Çin’in canlıyı ışınlama deneyi ile virüsü dünyaya bulaştırdığını ileri sürdü. Çetin, “Çin bu ışınlama deneylerine 2002 yılından beri başladı. Fakat foton enerjisi ışınlaması yapıyordu. Bir fotonu bir yerden bir yere yollama testini yapıyordu ve bunu başardı. Çin bu testlerin sonucunda bir canlıyı ışınlama yoluyla göndermeye karar verdi. Bu canlı ne olabilir diye düşündü. Şu anda fotona en yakın, en müsait canlının büyük ihtimalle bu virüs şeklinde bir yaratık olabileceği yoluna gittiler. Bu virüsü elektronlara bindirdiler, ışınlama yaptılar. Çin bu virüsü dünyanın bir yerinden bir yerine ışınlama yaptı. Fakat burada bir hata yapıldı. Bu hata ışınlamanın gittiği yerin tam oluşturulamaması hatasıydı. Tespit edilen noktaya zamanında gidilememesi, değişik noktalara yollanması sonucu aniden mutasyona uğrayan bir nevi elektrik çarpan virüs çılgına döndü. Ve biz bunan adına covid demeye başladık” ifadelerini kullandı.

“Afrika ve seferdeki gemilerde covid-19 nasıl görüldü”

Elektronik Mühendisi Cengiz Çetin covid-19’un dünyaya ışınlanma yoluyla bulaşmış olabileceğine örnekler vererek, “Farkında mısınız Afrika’da yıllarca kimsenin temas etmediği halde aniden koronaya yakalanan yerler duyduk. Ayrıca denizde, aylardır karaya gelmemiş gemide korona vakaları çıktı. Bunlar haftalarca karantina altına alındı. Peki, bu nasıl olabilir? İnsanlara temas etmemiş bu kişiler bu koronavirüsünü nasıl kapmış olabilir? Burada tek sonuç çıkıyor; o da yanlış yapılan bir ışınlama deneyi” dedi.

“Virüs ancak aşı ve ilaçla durdurulabilir”

Işınlanma deneyi ile Çin’in dünyaya virüsü 1 saniye içinde bulaştırdığını da iddia eden Cengiz Çetin, “Bu ışınlama deneyi testi sonucu bütün dünyaya 1 saniyede yayıldı. Sadece 1 saniyede virüs yayıldı. Bunun sonucu olarak Çin bunu açıklayamadı. Çünkü altından kalkamayacak bir sonuçtu bu ve virüsü yapan da kendisi olduğu için çok kısa zamanda ülkesinde bunu durdurdu, kontrol altına aldı. Ancak bu virüs bundan sonra herhangi bir ışınla, elektronikle kontrol altına alınamayacak bir virüs haline geldi. Ancak aşı ve ilaç çalışmaları sonucu kontrol altına alınabilecek bir durum oluştu. Bunun kaynağı Çin’in yapmış olduğu ışınlama testidir” diye konuştu.
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