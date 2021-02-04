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Korona virüs hastalarına robotlar müdahale edecek

Şanlıurfa’da korona virüse yakalanan hastalara müdahale edecek Göbeklitepe isimli bir robot tasarlandı. Cep telefonu üzerinden uzaktan kontrol edilebilen hareket kabiliyetine sahip robot, doktor ile hasta arasında görüntülü ve sesli iletilişimi sağlayarak hastanın nabzı ile kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor.

Bilim ve Teknoloji 04.02.2021, 15:21
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Korona virüs hastalarına robotlar müdahale edecek

Şanlıurfa’da korona virüse yakalanan hastalara müdahale edecek Göbeklitepe isimli bir robot tasarlandı. Cep telefonu üzerinden uzaktan kontrol edilebilen hareket kabiliyetine sahip robot, doktor ile hasta arasında görüntülü ve sesli iletilişimi sağlayarak hastanın nabzı ile kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor.

Şanlıurfalı öğretmen ve öğrenciler, korona virüs hastalarına uzaktan müdahale edebilen bir robot geliştirdi. Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yani Urfa MTAL Robot Ekibi tarafından geliştirilen hareket kabiliyetine sahip robot, cep telefonu üzerinden kontrol edilebiliyor. Korona virüse yakalanan hastaların yanına giden Göbeklitepe ismindeki robot, hastanın nabız sayısı ile kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Hastaya ihtiyaç duyduğu ilaç, su, yiyecek gibi malzemeleri de arkasındaki bölmede taşıyarak götürebilen robot, sağlık çalışanlarının korona virüs hastalarına yaklaşmadan birçok işi halletmesine olanak sağlayacak. Deneme aşaması tamamlanan robotun kısa süre içerisinde hastanede kullanılması planlanıyor.

Göbeklitepe robotunun proje sorumlusu öğretmen Muhammed Sait Çiçek, içerisinde öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 8 kişilik bir ekibin ortak ürünü olduğunu söyledi. Çiçek, “Göbeklitepe pandemi robotumuz üç aylık bir süreçte tamamlandı. Bugün kullanıma hazır bir şekilde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu sayede sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu robotumuz ne iş yapıyor, bu robotumuz uzaktan kumanda ile hareket ettirilebilen, bugüne kadar yapılmış olanlardan çok daha iyi bir şekilde hareket kabiliyeti var. Bunun yanı ıra doktor hasta arasında görüntülü konuşmayı sağlıyor aynı zamanda hastamızın nabız ve oksijen seviyelerini ölçümünü gerçekleştiriyor. Son olarak da robotumuzun arka tarafında bulunan ceplere hastamıza kullanması gereken ilaçları ve yeme içme gibi ihtiyaçlarını uzaktan kumanda ederek kendisine iletmiş oluyoruz” dedi.

“Sürekli üreten bir okuluz”

Okul müdürü İsmail Öztoprak, yeniliklere açık sürekli üreten bir okul olduklarını belirterek, “Geçmişi başarılarla dolu bir okuluz. İlk pandemi sürecinde suni solunum cihazı üretmek için bir prototip çalışmasına başladık. Sonra bu ihtiyacın bakanlık tarafından karşılanmasıyla başka projelerle çalışmalarımız devam etti. Göbeklitepe robotunu arkadaşlarımız üretmeye başladılar ben de onlara destek oldum. Korona virüs sürecinde sağlık çalışanlarımızın daha fazla yanında olduğumuzu hissettirmek için, sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştırmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Pandemi robotu ürettik, burada ürettiğimiz robotun dizaynı tasarımı ve üretilen tüm parçaları okulumuz tarafından üretilmiştir o bizi gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

Projede görev alan öğrencilerden Yusuf Demir, projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, robotun geliştirilmesi için destek beklediklerini söyledi.

2019 yılında İstanbul’da düzenlenen Teknofest yarışmasına farklı robotlarla katılan Urfa MTAL Robot Ekibi, karetta karetta kategorisinde dünya ikinciliği, Uluslararası MEB 10’uncu ve 13’üncü Robot Yarışmalarında ise 1 Türkiye birinciliği ve 2 tane de Türkiye ikinciliği elde etmişti.
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