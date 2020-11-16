Son Dakika
Korona virüs aşısını bulan BionTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin BM zirvesine davet edildi
Korona virüs aşısını bulan BionTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin BM zirvesine davet edildi
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'i 3-4 Aralık'ta Birleşmiş Milletler'de (BM) yapılacak Kovid-19 Zirvesi'ne davet etti. Kaynak: Korona virüs aşısını bulan BionTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin BM zirvesine davet edildi
Bilim ve Teknoloji 16.11.2020, 22:16
3
Bozkır, Twitter hesabından, Türeci ve Şahin'i "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu.
Volkan Bozkır ayrıca, "3-4 Aralık’ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Kovid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadesini kullandı.
BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı.