Kokam, deniz akü depolama sistemini güçlendiriyor

Kokam, offshore sıvı soğutmalı pil sisteminin, güncellenen 2021 sınıf kuralları kapsamında DNV sertifikası aldığını duyurdu.

SolarEdge Technologies’in yüzde 100 iştiraki, küresel yenilikçi lithium-ion pil çözümleri üreticisi Kokam, offshore sıvı soğutmalı pil sisteminin (KOL), güncellenen 2021 sınıf kuralları kapsamında DNV sertifikası aldığını açıkladı. Kalite mührünün, güncellenen testleri kapsayan katı endüstri standartlarına işaret ettiği ve lithium-ion pillerin emniyeti ile güvenilirliğini onayladığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre KOL akü çözümü, ticari ve açık deniz gemilerinin yakıt tasarrufu yapmasını ve içten yanmalı motor ve jeneratörlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. KOL, IP 56 dereceli yangın yayılım testlerini başarıyla geçti. Sistem, yanlış kullanım ve/veya hatalı uygulama sonucu bir hücrenin termal kaçak durumuna geçmesi halinde alevlerin hücreler arasında yayılmasını önleyecek şekilde tasarlandı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Kokam’ın CMO’su Ike Hong, "DNV tarafından onaylanan KOL akü çözümü; voltaj, enerji ve akım kapasitesi gereksinimlerini karşılamak için yapılandırılmış birden fazla KOL akü modülünden oluşuyor. Esnekliği ve kompakt boyutu sayesinde KOL akü çözümü, alanın sınırlı olduğu yerlere bile rahatlıkla kurulabilir. Uzun süreli operasyonlar için güvenilir bir enerji sunan KOL, olağanüstü güç çıkışı ile marş motorları için de en ideal güç kaynağıdır" dedi.