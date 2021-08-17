Kodlamada yüz yüze eğitim başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri maksadıyla başlattığı ‘Robokod Kodlama ve Yazılım Eğitimleri’ 24 Ağustosta yüz yüze olarak başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım eğitimleri pandemi dolayısıyla online yapılırken, normalleşme sürecinde pandemi kurallarına uygun olarak yüz yüze eğitimlere geçildi. Ücretsiz olan eğitimler, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde yüz yüze yapılacak. Eğitimlere 7-10 ( 2014-2011 doğumlu) ve 11-17 yaş arasındaki (2004-2010 doğumlu) öğrenciler katılabilecek. Eğitimler yaz kursu kapsamında 24 Ağustos- 17 Eylül tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, Microsoft Small Basic Eğitimi olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor.