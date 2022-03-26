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Kocaeli’de uçan araba üretiliyor

Kartepe Zirvesi 2022’ye katılan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi’nde uçan araba testlerine başlandığını ve başarılı olduklarını söyledi.

Bilim ve Teknoloji 26.03.2022, 15:26
Kocaeli’de uçan araba üretiliyor

Kartepe Zirvesi 2022’ye katılan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi’nde uçan araba testlerine başlandığını ve başarılı olduklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kartepe Zirvesi, üçüncü günde özel oturum ve konuları ile devam ediyor. ‘Şehirlerimizi akıllı hale getirmek için nasıl bir yol haritasına ihtiyacımız var?’ sorusuna cevap arandığı oturumda Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Coğrafya Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Yıldırım Bayar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürü Özgür Talih konuşma yaptı.

"Dünyada yaşayan nüfusun yüzde 90’lara yakını şehirlere yönelecek"

ASELSAN’ın bir savunma sanayi şirketi olduğunu ve şirketin bir kolunun da sivil sektörlere hizmet ettiğini söyleyen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, “ASELSAN’ın 5 ana çalışma faaliyetleri bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda dünyada yaşayan nüfusun yüzde 90’lara yakını şehirlere yönelecek, bu da şehirlerin akıllı bir şekilde yönetimini en önemli problemler haline getiriyor. Bunun için de bugünümüzden, önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede planlamalarımızı yapmamız, icraya geçmeye ve de bunu yaşanabilir şehirler, dirençli şehirler, akıllı şehirler haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için bizim ASELSAN olarak yol haritamızda bulunan çalışmalarımızı sürdürülebilirliği ve çevikliği ele alıyoruz. Bulunan sistemler ve çözümler yaşayabilir olmalı, güncellenebilmeli ve önümüzde olabilecek problemlere ve değişimlere göre önlem alabilecek şekilde yapılması gerekiyor. Yani bir sistem tasarımı süreci gerekiyor” dedi.

“Türkiye’de 2 tane uçan araba üretiliyor”

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, “Akıllı şehir, akıllı insanla mümkündür. Yani insanın, dolayısıyla beşeri sermayenin belli bir nitelik kazanması ve o nitelikle beraber oluşacak teknolojik altyapının ürüne dönüşmesi, hem de o teknolojik alt yapının kullanılması için buna ihtiyaç var. Akıllı şehir veriye dayalı yönetilen şehir demektir ve bu şehirlerin güvenliği, verilerin sonra anonimleşerek kullanılabilmesidir. Bu akıllı şehir hepimizin verisini toplamak zorunda, yoksa akıllı şehir olmaz. Bu verileri toplayacak, alt yapı ve sistemleri geliştirecek firmalarımız mevcut ve biz bu firmalara teşvikler ve destekler veriyoruz. Bugün Bilişim Vadisi’nde uçan araba yapıldığını biliyor musunuz? Hatta uçuyor. Bayağı uçuyor, helikopter pistinde testleri yapılıyor. Uçan arabamız var. Türkiye’de 2 tane uçan araba üretiliyor. Bir tanesi, Bilişim Vadisi’nin içerisinde. Bu aslında şehirlerimizde yeni regülasyonların da ihtiyaç olduğunun göstergesi” diye konuştu.

“Eko sistemi inşa etmeliyiz”

Eko sistemi inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Coğrafya Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Yıldırım Bayar, “Yaşanabilir ve sürdürebilir şehirlere ulaşmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı buna en geniş manada yer veriyor. 2022’in ilk çeyreğindeyiz. Kritik eylemleri başarıyla tamamladık. İnsan odaklı olmak, insana hizmet etmek hedefiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Nüfus artışı araç ihtiyacını artırdı”

Akıllı ulaşımın sistemlerinin sağladıklarını anlatan Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürü Özgür Talih, “Nüfus artışı araç ihtiyacını artırdı. Bu sistemde akıllı yönetimden, akıllı binalara kadar birçok çok çeşit var. Kent içi alanlarda da bu uygulamalardan ihtiyaç sağlanacak” diye konuştu.

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