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KOBİ’ler güvenle dijitalleşiyor

KOBİ’ler, Türk Telekom’un siber güvenlik, sanal sunucu ve yedekleme gibi bulut hizmetleriyle siber saldırılardan korunuyor. Bulut veri saklama, arşivleme ve paylaşım platformu sağlayan uçtan uca çözümler sunan Türk Telekom ‘Dijital Verimli Çalışma Teknolojileri’ hizmeti, ‘Tekno İşyerim’ paketleri ve İTO iş birliğinde oluşturulan ‘dijitalkobim.org’ platformu ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğuna yön veriyor.

Bilim ve Teknoloji 07.12.2021, 12:34
KOBİ’ler güvenle dijitalleşiyor

KOBİ’ler, Türk Telekom’un siber güvenlik, sanal sunucu ve yedekleme gibi bulut hizmetleriyle siber saldırılardan korunuyor. Bulut veri saklama, arşivleme ve paylaşım platformu sağlayan uçtan uca çözümler sunan Türk Telekom ‘Dijital Verimli Çalışma Teknolojileri’ hizmeti, ‘Tekno İşyerim’ paketleri ve İTO iş birliğinde oluşturulan ‘dijitalkobim.org’ platformu ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğuna yön veriyor.

Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, KOBİ’leri rekabette öne çıkaracak dijitalleşme ihtiyaçlarına çözümler sunuyor. Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip operatörü Türk Telekom, ağ güvenliği, uç cihaz anti virüs koruma hizmetleri ve oltalama simülasyonu servisleriyle KOBİ’leri siber tehditlere karşı 7/24 koruyor. Türk Telekom’un Sanal Sunucu, Yedekleme ve Dijital Depo Kurumsal servisleri sayesinde kurumların verileri, Türk Telekom Veri Merkezleri’nde uygun maliyetler ve ödeme yöntemleriyle güvenle saklanıyor.

KOBİ’leri dijitalleşme yolunda Türk Telekom Profesyonel Servisleri ile desteklediklerini ifade eden Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser şu bilgileri verdi: “KOBİ’lerin mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri; donanım, servis ve danışmanlık hizmetleri kapsamında, güçlü çözüm ortaklığı ekosistemimizle tek bir noktadan ve uçtan uca sunuyoruz. Türk Telekom olarak amacımız, ürün ve hizmetlerimizle ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak.”

Yapılan şirket açıklamasına göre Türk Telekom KOBİ’lere, yüksek hızlı ve zengin tarifelerden oluşan internet seçeneklerinin yanında, işletmelerin dijital dönüşümlerine katkı sağlayacak çok kapsamlı çözümler sunuyor. Bu doğrultuda, Türk Telekom’un sunduğu ‘Güvenli KOBİ Tarifeleri’ sayesinde işletmeler, zengin içerikli, interneti limitinde duran ve yurt dışında da geçerli tekliflere uygun fiyatlarla sahip oluyorlar. Türk Telekom, dijital dönüşüm ihtiyaçları kapsamında KOBİ’lere, “Elektronik Güvenlik Çözümleri” ile güvenlik kameraları, geçiş kontrol sistemleri, sensörler ve takip yazılımları sunuyor. “İletişim Sistemleri Çözümleri” ile işletmelerin iletişimlerini kesintisiz sürdürmesine destek olan Türk Telekom, yazılımsal santral, otonom hibrit santral ve santral ekipmanları ihtiyaçlarına çözümler üretiyor.

KOBİ’ler, Türk Telekom’un “Dijital Verimli Çalışma Teknolojileri” ile de HES Kodu okuyucular, akıllı tahtalar ve termal kameralar gibi farklı çözüm bileşenlerinden oluşan ihtiyaçlarına çözümler bulabiliyorlar. Tüm bu çözümlerin yanı sıra işletmelere yüksek kaliteli, güvenilir ve fiber internet hizmeti sunan Türk Telekom, Metro Ethernet İnternet ile KOBİ’lerin yanında yer alıyor. İşletmelere yüksek upload (yükleme) hızı içeren, 100 Gbps bant genişliğine kadar alternatif internet hız paketi sunan Türk Telekom, kullanıcılarına farklı hız paketlerine geçebilme imkânı da tanıyor.

Dijitalleşme süreçlerinde esnaf ve KOBİ’ler için çözümler üreten Türk Telekom, “Tekno İşyerim” sabit internet kampanyasıyla işletmeler için web sitesi oluşturmayı birkaç dakikada mümkün kılan dijital kolay kurulum paketleri sunuyor. Paketlerde, işlerini uzaktan yönetmek isteyen firmaların ihtiyacı olan statik IP çözümüne, antivirüs hizmetinden dijital çağın gerekleriyle uyumlu ön muhasebe programına kadar pek çok ürün yer alıyor.

Türk Telekom’un sunduğu ‘Güvenli KOBİ Tarifeleri’ sayesinde ise işletmeler, zengin içerikli, interneti limitinde duran ve Türk Telekom Güvenlik McAfee Koruma Servisi ile cihazlarını siber risklere karşı koruyabildikleri tekliflere uygun fiyatlarla sahip oluyorlar.

KOBİ’lere 9 farklı alanda eğitim ve danışmanlık

Türk Telekom, İTO’nun Avrupa Birliği destekli KOBİ’lerin dijitalleştirilmesi projesinin nihai ürünü olan ve dijitalkobim.org adresinden erişilebilen platformun stratejik ortağı konumunda. “dijitalkobim.org” web sayfası üzerinden yürütülen proje ile güvenilir ve kapsamlı kurumsal yaklaşımla, İstanbul’daki 430 bin üyenin dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ’lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak, işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırıyor.

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